Cursos gratuitos para buscar trabajo y para ser Community Manager: ¿Cómo anotarse?

Habrá actividades culturales, cursos, recreación y juegos para todos los vecinos, tanto en Ituzaingó 8350 como en Einstein 1502

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, a cargo de Gustavo Serebrinsky- dio a conocer la programación de octubre correspondiente a los Puntos Digitales del barrio Libertad (Ituzaingó 8350) y de Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1502). Las personas interesadas pueden consultar vía mail a: puntosdigitales@mardelplata.gob.ar.

En el Punto Digital Libertad se suman distintos espacios: los lunes de 15.30 a 17 se desarrollará un Taller de Capacitación para la búsqueda de Empleo y el curso de Community Manager nivel 2. Mientras que los martes y jueves de 8.30 a 12.30 habrá asesoramiento para la realización de trámites del ámbito municipal, provincial y nacional.

En cuanto al Punto Colinas, como ya es habitual, continuarán los talleres TIC con actualización en sus contenidos: el curso de Uso de celular los martes y/o jueves de 9 a 10.30 y jueves de 13.30 a 15 con pocos cupos disponibles.

En tanto que el taller de introducción a la fotografía iniciará los miércoles a las 9 y los viernes 17 y 31 contará con Jornadas abiertas a las 18. Y el de Operador Digital los miércoles a las 13.30 y a las 18.

En el marco de los talleres relacionados con la tecnología, el curso “Inclusión Financiera: billeteras virtuales, uso de homebanking y transacciones virtuales” continuará los miércoles a las 11. En tanto que el modificado de Prevención en ciberestafas, almacenamiento de datos e IA los martes y jueves de 11 a 12.30 en formato quincenal y solo martes de 18 a 19.30 en modo semanal

A su vez, los sábados de 8 a 9.30 se abrirá el curso de Community Manager: comenzará el 4 de octubre y es ideal para quienes quieren iniciarse en el mundo del marketing digital, redes sociales o comunicación digital. Además está el curso de Manipulación de Alimentos que se dictará el 21, 22 y 28 de octubre a las 16.

En los Espacios Culturales y Artísticos habrá Teatro para Adultos los martes a las 18 y los viernes a las 16.30; el Ciclo de Teatro para Adolescentes los viernes a las 18.30 y Dibujo y Pintura con técnicas en tizas, espátula y acuarelas para todas las edades los jueves y viernes de 16 a 18. A su vez, habrá Folklore dictado por Sandra Sosa los sábados de 9 a 11 para participantes avanzados y de 11 a 12.30 para iniciales.

Por otra parte, continúa el Espacio Cultural en Idiomas: italiano los martes, desde las 13.30 y las 15 y los jueves de 18 a 19.30 e Inglés los lunes a las 13.30, con pocas disponibilidades.

De lunes a viernes, entre las 8 y las 14, continúa la biblioteca “Traé un libro y llévate otro” mientras que entre las 18 y las 19.30 estará disponible la sala de lectura. También seguirá el Café Cultural: Charlas abiertas culturales con aporte de docentes jubilados dando sustento histórico, cultural y lingüístico desde el miércoles 14 a las 17.

Los lunes de 18 a 19.30 y viernes quincenales sigue el multiespacio de juegos de consola y juegos de mesa. Los lunes en el mismo horario funcionará el encuentro libre de ajedrez.

