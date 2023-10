Curuchet: «Fuera de que son de oro, tienen un valor sentimental»

El exciclista marplatense Juan Curuchet, campeón olímpico en Beijing 2008, sufrió un violento robo en su casa de campo ubicada en cercanías de Estación Chapadmalal. Los delincuentes se llevaron dinero, elementos de valor y muchas de sus preseas como deportista.

«Son momentos duros porque no deja de ser algo impactante para alguien que estaba durmiendo y se le aparecen tres delincuentes con armas y mucha agresividad», comenzó a narrar Curuchet en diálogo con Teleocho Informa.

Según contó el deportista, los delincuentes ingresaron por la puerta de atrás y permanecieron alrededor de 40 minutos en su casa.

«Actuaron con mucha agresividad, nos sacaron de la cama, tiraron al piso, me pisaron, sacaron los cordones de una zapatilla y me ataron a mi y a mi novia. Nos amenazaron con palabras y el revólver en la cabeza. Yo solo quería darle mis cosas», añadió la víctima.

El mayor de los delincuentes puso el revólver en su cuello y Curuchet le dijo donde estaban sus ahorros, pero «no se conformaban». «Contaron la plata ahí. Les dije que tenia mas cosas para conformarlos. El más grande me decía que me la iba a poner por qué quería mas. Tenía los premios de juegos olímpicos y otros regalos: diplomas, pin de oro que te identifica como campeón olímpico, son pequeño, otras medallitas que me habían regalado. Cosas que tengo muy presente en mi vida y se las llevaron», agregó.

«Te moviliza muchísimo. Fuera de que son de oro, tienen un valor sentimental de lo que es mi vida. A vos te conozco de Canal 8, a vos y a tu hermano, me decía uno. Finalmente se llevaron el auto de mi pareja, nos dejaron atados en el baño», concluyó Curuchet su relato.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

