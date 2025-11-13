Darán permisos precarios para que seis playas puedan funcionar durante la temporada: de cuáles se trata

El Ejecutivo presentó al Concejo un proyecto para renovar permisos precarios en ocho Unidades Turísticas Fiscales, definir beneficiarios, establecer cánones y fijar garantías para la temporada 2025/2026

A días del arranque de la temporada, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regularizar la situación contractual de ocho Unidades Turísticas Fiscales (UTF) (seis playas, un camping y una pileta), con el objetivo de asegurar la prestación de servicios durante la temporada 2025/2026. Se trata de unidades que se encuentran en proceso de licitación, pero que están lejos de concretarse.

La iniciativa determina quiénes serán los permisionarios, bajo qué condiciones podrán operar y cómo se actualizarán los cánones correspondientes.

El expediente señala que varias unidades mantenían tenencias precarias desde el vencimiento de las concesiones 2024/2025, una figura que permitió resguardar los bienes públicos pero que resulta insuficiente para garantizar la explotación comercial y la continuidad del servicio. Ante el inminente inicio de la temporada estival, el Ejecutivo propuso renovar los permisos hasta el 30 de abril de 2026.

Balneario Costa del Sol.

Quiénes serán los permisionarios

El proyecto detalla, artículo por artículo, los titulares propuestos para cada una de las Unidades Turísticas Fiscales:

Piletas Punta Iglesia : permiso precario gratuito para el Club de Jubilados y Pensionados Punta Iglesia.

: permiso precario gratuito para el Club de Jubilados y Pensionados Punta Iglesia. Playa Redonda : permiso precario gratuito para la Asociación Civil Mar del Plata Conservacionistas.

: permiso precario gratuito para la Asociación Civil Mar del Plata Conservacionistas. Playa Bristol Popular : permiso precario para Ítalo Antonio Ravasio.

: permiso precario para Ítalo Antonio Ravasio. Punta Cantera I : permiso precario para la Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).

: permiso precario para la Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA). Playa Escondida : permiso precario para la Asociación Naturista del Sur.

: permiso precario para la Asociación Naturista del Sur. Camping Municipal : permiso precario para Scouts de Argentina Asociación Civil.

: permiso precario para Scouts de Argentina Asociación Civil. Acevedo : permiso precario para Gustavo Javier Di Nezza.

: permiso precario para Gustavo Javier Di Nezza. Faro Norte: permiso precario para Faro María S.A., válido hasta la adjudicación del proceso licitatorio en curso.

Los permisos comprendidos entre los artículos 1º y 7º regirán desde el 1º de diciembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026 y no generarán derechos preferenciales para futuros llamados a licitación.

Cánones y criterios de actualización

El proyecto establece que el canon aplicable a los permisos de los artículos 3º al 8º será determinado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc). Se tomará como referencia el canon abonado en la temporada 2024/2025 y se actualizará según la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General, correspondiente al período noviembre 2025/noviembre 2024. El pago deberá efectuarse el 2 de febrero de 2026.

El texto aclara que se aplicarán las disposiciones contenidas en los pliegos de bases y condiciones y autoriza al Ejecutivo a revocar los permisos en caso de incumplimiento en el pago del canon, falta de constitución de la garantía o deficiencias graves en el servicio.

La propuesta comenzará su circuito por las comisiones internas del Concejo, donde se evaluará la continuidad de los permisionarios y las condiciones fijadas para la próxima temporada de verano.

Fuente: Mi8

