De 1.003 vehículos robados sólo 40 fueron recuperados por el Municipio

Desde Unión por la Patria, presentaron un proyecto para solicitarle al Departamento Ejecutivo que informe sobre diversos ítems relacionados con el robo de vehículos en General Pueyrredon, en cuanto a la tecnología utilizada y a las estrategias pensadas para llevar adelante.

En el informe realizado por el CeMAED en el período enero-abril del 2024 se destaca el robo de 1.003 vehículos. La municipalidad señaló a principios del presente mes que recuperaron 40 vehículos de esos, destacando el trabajo del COM y del anillo digital, habiendo recibido 650 alertas. Diego García, concejal de Unión por la Patria y autor del proyecto, afirmó en sus redes sociales que “es evidente y lo constatan los datos: la política de seguridad municipal no es eficiente” y agregó que “el municipio sólo logró recuperar 40 de todos esos, lo que representa el 4% de los autos y motos robadas” 1 .

Las cámaras LPR (Lectura de Placas de Matrícula) son un artefacto clave en la recuperación de los vehículos, ya que al detectar una patente de un vehículo robado se emite una alerta inmediata al COM y se puede dar curso al seguimiento del mismo a través de las fuerzas policiales. En el mismo sentido, estas

tecnologías son parte del Anillo Digital, que según la página del Municipio, sirve para combatir dos tipos de delitos: los que se cometen usando un auto, sobre todo en cuanto al crimen organizado; y los que se comenten contra la propiedad del automotor. Son 44 cámaras LPR las disponibles dentro del Anillo Digital según la información disponible, aunque no se tiene conocimiento sobre la ubicación de las mismas. “Muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires han ampliado el Anillo Digital, ampliando también la tecnología utilizada en los mismos. En General Pueyrredon no sabemos ni donde, ni como se ubican los artefactos ni tampoco conocemos la estrategia del estado local de cara al futuro, que, según los datos, los índices de robos seguirán en ascenso. Sería prudente ampliar el anillo digital, invertir en cámaras, en puntos seguros, en corredores seguros y seguir sumando iniciativas que mejoren los afirma el edil.

García agrega que “es preocupante que de los 1.003 vehículos tan sólo hayamos recuperado 40, estamos hablando del 3,9%. Y si tomamos las 650 alertas que destaca el COM seguimos hablando de un porcentaje muy bajo, tan solo se recuperaron el 6,5% de las patentes identificadas.” y continua “estas cifras nos preocupan, los números que tenemos no pueden ser un triunfo, el Intendente tiene que trabajar para mejorar las condiciones de seguridad de todos los vecinos y vecinas, y sobre todo debe dejarse ayudar. Hace unas semanas, entre un montón de otras propuestas, presentamos una Ordenanza para que podamos contar con una aplicación de seguridad que haga parte del cuidado a los vecinos también y la archivaron casi sin fundamentos en su primer tratamiento. Nosotros no estamos acá para discutir como si esto fuera un River – Boca, estamos para trabajar en función de todos los habitantes de General Pueyrredon”.

Comentarios

comentarios