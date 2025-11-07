De cara al verano, OSSE pone en valor la Torre Tanque

Obras Sanitarias avanza con un plan integral de restauración y mejoras en el edificio de Falucho y Mendoza, que es Monumento Histórico Nacional y uno de los símbolos más representativos de la provisión de agua en Mar del Plata. Las tareas permitirán recibir la temporada estival con un espacio completamente renovado y preparado para recibir a residentes y turistas.

Las obras, diseñadas para preservar y embellecer este lugar patrimonial que sigue prestando servicio, incluyen: hidrolavado de fachada, restauración de paredes, trabajos de zinguería, pintura e instalación de nueva iluminación, entre otras intervenciones.



Durante el desarrollo de los trabajos, la Torre Tanque permanecerá momentáneamente sin atención al público, y su reapertura será anunciada una vez concluidas las tareas.

“En OSSE decimos que ya activamos el ‘Modo Verano’. Además de las mejoras en la infraestructura de los tres servicios para acompañar la mayor demanda, consideramos que la Torre Tanque es uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad. Por eso estamos embelleciéndola para que todos puedan disfrutarla en su máximo esplendor”, destacó Carlos Katz, presidente de Obras Sanitarias.

La ejecución de estas obras es posible gracias al aporte del público visitante, a través de la adquisición de entradas.

Desde la empresa destacaron que el objetivo de esta iniciativa es garantizar dos condiciones esenciales: funcionalidad y seguridad.

“Poner en valor el patrimonio local es una tarea permanente. Conservación, protección y desarrollo turístico deben ir de la mano si queremos que la Torre Tanque siga siendo el ícono que es desde su inauguración, el 30 de enero de 1943”, subrayaron desde OSSE.

