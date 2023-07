De cuidacoches a candidato a concejal: la historia de Raúl Mato

El 24 de junio los partidos políticos hicieron entrega de las listas oficiales con sus candidatos para intendente y concejales. Dentro de la lista de nombres de Política Obrera se encuentra el de Raúl Mato, cuidacoches de la Plaza Rocha que hoy es candidato a concejal.

Desde hace 20 años que es “trapito” en la misma cuadra, 25 de mayo entre 14 de julio y 20 de septiembre. «Soy de Buenos Aires, en el 2003 con 21 años vine una temporada y al no conseguir trabajo me puse a cuidar coches», detalló Mato.

Ante la noticia de su candidatura, mencionó que «hace tres años que vengo militando con Política Obrera y estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Esta es una nueva experiencia y la primera vez que salgo como candidato».

Trabajo conjunto con su compañera

Mato junto a su esposa Mirta Flores, candidata a Concejal en segundo lugar por el Política Obrera

Haciendo referencia a lo que vive día a día trabajando en la calle expresó que «hay mucha gente muy buena onda. Es una zona de clínicas, hay muchos consultorios y viene gente de todos lados que ya me conocen y me tienen confianza».

«Solo hay buenas experiencias, converso mucho con la gente, escuchando las necesidades no solamente en Mar del Plata sino también de Batán. Se ven muchas cosas en la calle y hay muchas cosas para solucionar», destacó.

A su vez, indicó que «ayudamos a los chicos que andan necesitando plata o piden ayuda para trabajar, los aconsejo sobre esta actividad”.

Dentro de las preocupaciones que observa en su día a día resaltó que «en la calle hay mucha pobreza, mucha gente indigente. Además, hay calles poceadas que figuran como asfaltadas pero no es así».

En el caso de sus estudios Raúl cuenta con estudios primarios pero dijo confiado que «este año voy a retomar el secundario así lo termino”, a lo que agregó: “Este es un mensaje que le quiero dar a los chicos, tienen que tener estudios sí o sí, ahora si no tenes estudios ni para barrer calles te sirve».

Por último y refiriéndose a su candidatura como concejal destacó que “somos un partido de izquierda hecho por trabajadores, donde todos los puntos se debaten por asambleas. A nivel local queremos seguridad y trabajo genuino para los compañeros precarizados”.

