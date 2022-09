De la calle a TikTok: ¿cómo es andar en sillas de ruedas en Mar del Plata?

Florencia Santillán es una influencer, escritora y activista por los derechos de las personas con discapacidad que muestra cómo es andar en sillas de ruedas por la ciudad de Mar del Plata. Lo hace a través de TikTok como @malditaliciada, donde apunta a lo peligroso que es transitar las calles con la falta de rampas.

En su video titulado «Andando en silla de ruedas en Mar del Plata», Florencia comenzó relatando: «me voy a hacer las uñas acá en la ciudad de Mar del Plata así que les voy a mostrar un poco el recorrido. Empezamos mal, porque no contamos con una rampa en la esquina de casa, así que tengo que bajar por una bajada de autos».

Luego, muestra la falta de rampas en muchas de las veredas siguientes, por lo que debe andar por la calle y muchas de esas veces en la mano contraria a los autos, por lo que el riesgo de sufrir algún accidente es grande. Asimismo, las pocas rampas que se pueden observar a lo largo del video están en muy mal estado, lo que la obliga a muchas veces a usar bajadas de estacionamientos que pertenecen a alguna casa.

En uno de los videos, la joven explicó que tiene «una polineuropatía mixta desmielinizante. Es similar a la esclerosis múltiple, pero en sí son distintas» y añadió que esa enfermedad «me generó la falta de movimientos y me provocó la imposibilidad de mover las piernas y por ende no camino. Uso una silla de ruedas que se propulsa a batería porque no tengo la fuerza suficiente en los brazos como para poder remar una silla manual, producto de mi enfermedad».

¿Cómo es andar en silla de ruedas por las calles de Mar del Plata?

«Las veredas están bastante rotas por esta zona», también se le escucha decir a la tiktoker que, luego de las repercusiones de la publicación en la red social, respondió a varios comentarios de la gente con otros videos. En uno de ellos explicó que andar en la calle siendo usuaria de sillas de ruedas es realmente «muy peligroso, a veces voy en contramano. Muchas veces la gente me dice ‘andas por la calle’ y ya se que ando por la calle pero muchas veces no te queda mucha opción».

Asimismo contó: «me caí solo dos veces, hace casi 6 años y medio que uso silla de ruedas, y las dos fueron por veredas en mal estado. Una fue antes de entrar a una fiesta y la otra en una vereda rota. Por suerte no me he caído muchas veces».

Por este motivo, en otro de los videos de TikTok sostuvo que «muchas veces prefiero ir por la calle. Muchas veces la gente te bardea pero no entienden que realmente a veces es mas seguro esquivar autos que renegar en las veredas porque están rotas, con la falta de rampas, con rampas rotas o tapadas. Es un bajón, es super peligroso pero lamentablemente es uno de los peligros que las personas que usamos sillas de ruedas corremos».

Rampas tapadas en la ciudad

«El tema de las rampas tapadas es otro capítulo. Dan muchísima bronca que las pocas rampas que hay muchas veces estén tapadas, hay una impunidad en donde siempre la respuesta es ‘disculpa era un segundito ‘ o ‘no tenia lugar para estacionar'», explica Florencia en su cuenta de TikTok donde se la puede encontrar como @malditaliciada.

Además agregó que «ese ratito es el que a mi no me permite subir a una vereda y quizás me ponga en riesgo a que me choque un auto». En otra de sus publicaciones sostiene que «hay mucha entrada de garaje que uso pero no en todas las veredas hay, entonces es un tramito el que haces por vereda y tenes que fijarte como bajas y es medio complicado».

«Cuando hay y me sirven, las entradas de garaje son las mejores aliadas para quienes usamos silla de ruedas», finalizó Florencia. Sin embargo aclara que, aunque las rampas rotas o tapadas son la mayoría, existen algunas zonas de la ciudad en la que puede transportarse mejor y corre menos riesgos.

