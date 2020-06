De Soda Stereo a Paul McCartney, 10 shows históricos para ver gratis en streaming

El show que Soda Stereo dio en el estadio mundialista de Mar del Plata en 1992 está disponible completo en YouTube, como otros registros históricos de Paul McCartney, Oasis, Charly García y Luis Alberto Spinetta, entre otros.

Ya fuese para revivir un show en el que estuvo presente o bien para intentar averiguar cómo fue un concierto que ocurrió a miles de kilómetros de distancia, YouTube (casi) siempre tuvo la solución a una barra de búsqueda de distancia. En tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en un escenario en el que la música en vivo tendrá que seguir esperando para volver al ruedo , una selección de diez recitales históricos por distintos motivos es un paliativo necesario. Al menos hasta que se pueda volver a vivir la experiencia de primera mano.

Paul McCartney en Vanderbilt Hall, Nueva York, el 7 de septiembre de 2018

Para promocionar Egypt Station , su último de álbum de estudio a la fecha, Paul McCartney decidió hacer una serie de shows sorpresa durante 2018. El último (y más notorio) fue en el hall de espera de la terminal de trenes Grand Central Station, en Nueva York. Viernes por la tarde, y sin aviso previo, Sir Paul y su banda montaron un escenario improvisado (y otro entre el público, para un bloque acústico) para tocar 26 canciones, la gran mayoría de ellas pertenecientes al catálogo beatle.

Oasis en Maine Road, Manchester, el 27 de abril de 1996

En pleno fervor del éxito de su segundo disco, (What’s the Story) Morning Glory? , Liam y Noel Gallagher decidieron hacer un show masivo en su ciudad natal con dos fechas, en abril de 1996, en Maine Road, el viejo estadio del Manchester City, demolido en 2003. Con una localía asegurada, Oasis sembró las semillas para sus himnos tamaño cancha en un show plagado de hits («Wonderwall», «Don’t Look Back in Anger», «Supersonic») y también de rarezas («Round Are Way», el cover de «Cum On Feel the Noize» de Slade). La filmación de la segunda noche se incluyó en el DVD …There and Then .

Charly García en el Luna Park, el 18 de diciembre de 1983

De Charly García hay bastante material disponible en YouTube; el tercer show presentación de Clics modernos, en el Luna Park, se puede disfrutar completo Fuente: Archivo – Crédito: Alejandro Querol

A fines de 1983, Charly García desembarcó en el palaclo de los deportes porteño, el Luna Park, para presentar su segundo disco solista, Clics modernos . Durante tres noches consecutivas, el ex Serù Girán subió al escenario acompañado por una banda de la que eran parte Fito Páez, Fabiana Cantilo, Daniel Melingo, Gonzo Palacios y los tres integrantes de GIT como pivot central. El show incluyó un segmento de García solo al piano y una versión de «Vamos juntos, vamos ya», de Los Twist.

Spiritualized en Radio City Music Hall, Nueva York, el 30 de julio de 2010

Jason Pierce tuvo que esperar 13 años para poder presentar su obra magna como se lo merecía. En 1997, Spiritualized publicó su tercer álbum, el ambicioso Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space , un disco que va del gospel al ruido y de ahí a las fanfarrias orquestales. Por cuestiones de presupuesto y también de autodestrucción, Pierce pudo llevar el disco al vivo una sola vez, en el Royal Albert Hall londinense, en 1998. Recién en 2010, el revisionismo le dio a Spiritualized la posibilidad de llevar a un escenario las doce canciones sin escatimar instrumentos ni recursos.

The Smiths en Paseo De Camoens, Madrid, el 18 de mayo de 1985

La única vez que The Smiths tocó en Madrid quedó en la historia como el show de mayor convocatoria de la banda de Morrissey Fuente: Archivo – Crédito: www.wrightphoto.co.uk

Para las fiestas de San Isidro de 1985, el gobierno municipal de Madrid decidió hacer una gran celebración en las calles de la capital española. En ese contexto, la banda liderada por Morrissey y Johnny Marr dio un show al aire libre para una cantidad no precisada de espectadores, pero que el mito terminó convirtiendo en un millón de personas. Cuando la señal estatal TVE cumplió 50 años, en 2016, restauró gran parte de su archivo histórico, incluido el registro completo del único paso de The Smiths por el territorio ibérico.

Luis Alberto Spinetta en el Club Ciudad de Buenos Aires, el 8 de diciembre de 2007

En 2007, Luis Alberto Spinetta fue parte de la segunda jornada del Personal Fest 2007, que tuvo a Chris Cornell y los británicos Happy Mondays como cabezas de cartel. Dentro de una programación diversa en la que convivían Los Cafres, Ed Motta y El Mató a un Policía Motorizado, Spinetta y su banda tomaron vuelo a puro jazz-rock («La herida de París» y «Un viento celeste»), pero abrieron el juego a canciones de Pescado Rabioso («A Starosta, el idiota»), Los Socios del Desierto («Tony»), Almendra («Ana no duerme) y algunos hits de su carrera solista («La montaña», «Seguir viviendo sin tu amor»).

David Bowie en el Madison Square Garden, Nueva York, el 8 de enero de 1997

Para su cumpleaños número 50, el Duque Blanco decidió hacer que su público fuese parte del festejo. Sobre el escenario del palacio deportivo neoyorquino, David Bowie no sólo hizo un repaso por gran parte de su carrera, sino que además contó con un elenco de invitados que incluyó a Foo Fighters, Frank Black (Pixies), Robert Smith (The Cure), Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Sonic Youth y Lou Reed. Lujos que uno se puede permitir cuando es el hombre que vendió el mundo.

Babasónicos en el Teatro Broadway, el 14 de septiembre de 1994

Del under porteño a la avenida Corrientes, sin solución de continuidad. Después de transitar la escena independiente hasta adueñarse de ella, Babasónicos decidió mudar su delirio performático al teatro Broadway para la presentación de Trance Zomba , su segundo disco, con una puesta basada en los contrastes entre luces y sombras. A los pocos meses, la banda liderada por Adrián Dárgelos volvió a llevar su propuesta a otro teatro, el Astros, con despliegue escénico y repertorio distintos, signos del estado de gracia constante en el que se hallaba.

Gorillaz en Glastonbury, Inglaterra, el 25 de junio de 2010

Damon Albarn empezó su banda animada como un chiste, un proyecto devenido en divertimento que fue tomando cada vez más seriedad y relevancia. A la altura de Plastic Beach , su tercer disco, la magnitud era tal que al también líder de Blur no le quedó otra que montar en el festival de Glastonbury un espectáculo audiovisual ambicioso con una pantalla monumental y un elenco de invitados que incluyó a Snoop Dogg, Lou Reed, Bobby Womack, De La Soul, Shaun Ryder, de Happy Mondays y Mark E. Smith, de The Fall. Absolutamente todos los hits de Gorillaz en un solo show.

Soda Stereo en el Estadio José María Minella, 27 de enero de 1992

Mientras comenzaba la transición hacia su etapa más rupturista en el estudio, entre 1991 y 1992, Soda Stereo dejó ver hacia dónde perfilaba su búsqueda experimental sobre el escenario.



El registro de su paso por el Estadio Mundialista de Mar del Plata es fiel prueba de eso: todavía con Canción animal como disco más reciente (y el single «No necesito verte (para saberlo)» como un futuro posible), las paredes de guitarras y las texturas y samples que manejaban Daniel Melero y Tweety González reformulaban su repertorio previo y daban una pista de las aguas que navegaría el trío cuando Dynamo llegase a las bateas a fines de ese mismo año.

Fuente: diariodecultura.com.ar

Comentarios

comentarios