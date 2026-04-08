Declararon culpable a la segunda acusada del crimen de Martín Mora Negretti

Por unanimidad, el jurado popular declaró culpable a Marilyn Brisa Vera González por «homicidio agravado por alevosía». Enfrentará una pena de prisión perpetua.

Marilyn Brisa Vera González fue declarada culpable por el crimen de Martín Mora Negretti, ocurrido en octubre de 2022, y ahora enfrentará una pena de prisión perpetua cuando el juez dé a conocer la pena.

El jurado popular la declaró culpable por el delito de «homicidio agravado por alevosía» y es la segunda acusada de la causa, además de su pareja, Julio Bibbó. El jurado entendió para este caso que González actuó a traición para poder matar a Mora Negretti y que garantizó un estado de indefención para que Bibbó pudiera apuñalarlo.

Para el particular damnificado, el imputado y sus cómplices actuaron sobre seguro y a traición. El abogado Martín Sarubbi había recordado a los jueces que Martín fue apuñalado por la espada y que su amigo Franco Valle también. Además, mencionó en la audiencia que las víctimas fueron cercadas y puestas bajo total indefensión para que el asesino pudiese atacar.

Martín fue asesinado en junio de 2022. había venido a Mar del Plata a festejar su cumpleaños.

Tanto la acusación pública, a cargo del fiscal Leando Arévalo, como el doctor Sarubbi, habían asegurado que la totalidad de prueba presentada en el debate no dejaban duda de que la acusada tuvo un rol fundamental en el plan criminal.

Para su argumentación, Arévalo se apoyó en los testimonios de algunos testigos y en las imágenes de las cámaras de seguridad que tomaron el momento del crimen. En ese sentido afirmó que quedó claro el accionar de los involucrados. Para el fiscal hubo una organización y una distribución de roles para asesinar a Mora Negretti.

Arévalo también había remarcado en los alegatos que los dos menores de 13 y 14 años y González no fueron espectadores de lo ocurrido, sino que tuvieron una participación en el crimen. Sin la actuación de la mujer el asesinato no hubiese sido posible, lo cual le otorga una responsabilidad primaria o necesaria.

En ese sentido, el fiscal había solicitado a los doce miembros del jurado que la acusada sea condenada por el delito de «homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas y por la participación de menores de edad». Mientras que el particular damnificado había pedido que la imputación fuera «homicidio agravado por alevosía», y de igual manera para la tentativa de homicidio de Valle.

Los jurados se decidieron por esta última calificación legal. Igualmente, según el Código Penal, ambas tienen prevista una pena de prisión pepetua.

En el caso de Bibbó, su juicio ya terminó, pero su sentencia se conocerá recién el martes que viene. El Tribunal Oral en los Criminal Nº 2 no emitió el fallo para no condicionar al jurado del juicio de González, por lo que en siete días se dará a conocer esa resolución.

El crimen

Mora Negretti fue asesinado cerca de las 2 de la mañana del 19 de junio de 2022, horas después de haber llegado a Mar del Plata a festejar su cumpleaños junto a su novia y otra pareja amiga.

Martín, de 30 años, fue atacado en la zona de Sarmiento y Rawson, cuando se encontraba con un amigo y las novias de ambos en una parada de colectivos.

La agresión se produjo tras una discusión que la víctima y sus amigos mantuvieron con un grupo de personas que arrojaban bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio.

Mora Negretti sufrió al menos seis heridas de arma blanca en la espalda y falleció tras ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos local, mientras que su amigo, Franco Valle, fue apuñalado pro la espalda, pero logró sobrevivir.

Fuente: Mi8

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