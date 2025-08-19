Defensa Civil advierte sobre fuertes lluvias y viento en Mar del Plata: ¿qué pasará con el dictado de clases?

«El pronóstico indica que el clima va a ir empeorando», anticipó Alfredo Rodríguez, jefe de operaciones de Defensa Civil.

Mar del Plata se encuentra bajo alerta amarilla debido a la combinación de lluvias y vientos intensos, según informó Alfredo Rodríguez, jefe de operaciones de Defensa Civil, en diálogo con el móvil de Canal 8.

“El pronóstico indica que el clima va a ir empeorando. Se esperan entre 40 y 50 milímetros de lluvia desde la tarde de hoy hasta mañana, una cantidad significativa que requiere atención, sobre todo sumado al viento”, explicó Rodríguez. Agregó que aunque la mañana comenzó más templada, la llegada del viento y la baja de temperatura confirman que se está cumpliendo el pronóstico meteorológico.

El funcionario indicó que la lluvia llegará de manera escalonada, sin representar un temporal extremo, y aclaró que no se prevé la suspensión de clases: “Evaluamos que la ciudad está transitable. La lluvia que se espera será principalmente nocturna y, aunque habrá algunas horas de pico alrededor de las 5 o 6 de la tarde —cuando muchos regresan de la escuela o el trabajo— se trata de una ciudad dormida, no de un temporal durante el día”.

Rodríguez recomendó a los conductores circular con precaución, sobre todo en las zonas periféricas y al manejar motos, un medio de transporte frecuente en Mar del Plata y más vulnerable durante la lluvia. Asimismo, aconsejó a los vecinos que eviten sacar la basura durante la noche, ya que bolsas o residuos sueltos pueden obstruir las bocas de tormenta y agravar los anegamientos.

Consultado por una eventual suspensión de clases, como ocurrió en el temporal de junio pasado, el funcionario puntualizó que habrá “clases con normalidad”, porque la evaluación preliminar indica que “la ciudad está transitable”.

“Los cuatro organismos que trabajamos en coordinación —Desarrollo Social, Unidad de Poda, Obras Sanitarias y Defensa Civil— reforzamos la guardia para monitorear cómo se desarrolla el temporal”, concluyó.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los próximos informes meteorológicos, que permitirá actualizar las previsiones de manera más precisa.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios