Definición para el infarto: Aldosivi lo dio vuelta, ganó 4-2 ante San Martín y seguirá en Primera División

El Minella fue una fiesta: el Tiburón condenó al Santo Sanjuanino y aseguró su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino

Aldosivi derrotó 4-2 a San Martín de San Juan, en una apasionante «final» para mantener la categoría en la Primera División, y aseguró su permanencia.

En el primer tiempo, el conjunto Sanjuanino avisó contra el arco de Carranza: una ejecución de tiro libre desde 30 metros de Sebastián González provocó una gran atajada del arquero de 44 años contra su palo izquierdo.

Pasados los 20′, el Diego «Pulpo» González conectó de cabeza un centro frontal de Sebastián González, pero nuevamente el exarquero de Instituto reaccionó y tapó la pelota sobre la línea a puro reflejos.

Sobre los 35′, la visita volvió a tocar las puertas de Carranza con un remate de media distancia de Nicolás Watson que pasó cerca del travesaño.

Ya en el segundo tiempo, sobre los 10′, San Martín lastimó por la vía aérea con un cabezazo del «Pulpo» González para poner el 1-0. Sin embargo, fue anulado por posición adelantada del exBoca y Lanús.

8 minutos después, San Martín ratificó el 1 a 0: el ingresado desde el banco de suplentes, Santiago Barrera, punteó la pelota ingresando al área chica tras una asistencia de Tomás Fernández para vencer a Carranza y abrir el marcador.

A 10 minutos del final, Aldosivi llegó a la igualdad: Giuliano Cerato envió un centro cruzado desde los 3/4 de campo, Yonathan Cabral cabeceó hacia el punto penal, en donde Santiago Moya, tras controlar, definió rasante al palo derecho de Borgogno.

En una ráfaga, tan sólo dos minutos después, Franco Rami -ingresó desde el banco en lugar de De La Vega- se topó mano a mano con Borgogno y remató para dar vuelta las acciones y poner al Tiburón 2-1 al frente.

Asimismo, en una definición para el infarto, Santiago Moya cometió una infracción dentro del área contra Matías Orihuela que decantó en penal para el Santo Sanjuanino por una patada en el rostro. Tomás Fernández fue el encargado de cambiar penal por gol y sentenciar el 2-2 en el Minella.

Misma fórmula para el Tiburón: tan sólo segundos después, Justo Giani puso el 3 a 2 sobre el cierre del partido. A segundos del pitazo final, Ayrton Preciado sufrió una pisotón dentro del área, por lo que Nicolás Ramírez, VAR de por medio, pitó penal para el Tiburón. Fue el propio Preciado quien sentenció el 4-2 final y la permanencia del conjunto de Farré en la máxima categoría.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios