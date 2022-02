Del Potro, entre lágrimas: «Cumplí todos mis sueños en el tenis y me voy tranquilo conmigo mismo»

El tandilense Juan Martín Del Potro, que se despidió como tenista profesional tras caer en la primera ronda del ATP de Buenos Aires, reconoció que era un momento «que no quería que llegue nunca», pero que se va habiendo cumplido «todos los sueños en el deporte».

Con la voz quebrada, llegando a las lágrimas en varios pasajes de la entrevista que se escuchó por los altoparlantes del Lawn Tennis de Palermo colmado de público, la «Torre» de Tandil admitió que hizo «demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para remontarla», pero la lesión en la rótula de la rodilla fue muy dolorosa.

«Es un momento que no quería que llegue nunca, porque no era algo que yo quería, sino que la salud me lleva a tomar una decisión poco convencido pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para remontarla, para poder cumplir otro milagro», empezó el bonaerense.

El argentino, que llegó a ser número 3 del ranking mundial, «colgó» literalmente su icónica vincha en el centro de la red de la cancha central «Guillermo Vilas», antes de salir por última vez del polvo de ladrillo porteño.

«A veces trataba de explicarle a todos que yo también puedo perder, que a veces no tengo las fuerzas que todos creen para salir adelante, hoy siento un poco eso, que lo di todo», se sinceró.

Sobre lo que vivió durante este martes a la noche, más allá de la derrota frente a su amigo Federico Delbonis, Del Potro afirmó que será un día que recordará «para toda la vida».

«Todavía no encontré un lugar en mi vida que sea más feliz que acá adentro, por eso quería jugar y durante 16 años de mi carrera este torneo lo veía por tele y no encontraba una mejor manera que sea por primera vez ante mi mamá y ante esta gente», dijo.

Y completó: «He cumplido todos los sueños con el tenis y lo más difícil de lograr, que no es ningún trofeo o ránking, sino el amor y el cariño de toda la gente, creo que eso lo logré y me lo llevo en el corazón».

Del Potro no le escapó al lugar que ocupa dentro del deporte argentino, no sólo del tenis como uno de los mejores de la historia, llevando al equipo albiceleste a su única conquista en la Copa Davis. «Hice mi carrera al lado de los mejores tenistas de la historia, así y todo pude lograr cosas, siempre tratando de tener los pies sobre la tierra, de ser un ejemplo para los más chicos y dejar una marca en el deporte como Gaby (Sabatini) o Manu (Ginóbili)», explicó.

«Me quedó esa espinita del número 1 del ranking que lo tuve cerca, pero haber logrado todo eso en esta era es muy importante para mí, pero también hay muchos que tienen eso pero no tienen el cariño de esta gente», reconoció.

«Ahora estoy tranquilo conmigo mismo porque mi última vez fue adentro de una cancha y no dando una conferencia de prensa, y eso lo voy a recordar siempre», agregó.

Por último, dudó sobre su presencia en Río de Janeiro, la gente lo alentó con un «Delpo no se va…», pero volvió a insistir: «Creo que di todo hasta el último punto, hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna y es lo que voy a tratar de hacer a partir de mañana. Hoy siento que tengo toda la vida por delante y quiero levantarme».

FUENTE: NA

Comentarios

comentarios