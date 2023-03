Del S a 5XL: una empresa argentina revoluciona la indumentaria para talles grandes

Durante la pandemia triplicaron sus ventas y hoy buscan abrir un nuevo local para desembarcar en CABA. También venden a todo el país a través de su ecommerce donde ofrecen todo tipo de indumentaria, aunque son famosos por sus jeans: la historia de Wokka, una empresa nacional que creció haciendo culto a los talles y cuerpos reales.

No es una idea revolucionaria: vender ropa para personas de todos los talles. Literalmente, todos. Pero sí fue una propuesta original: Wokka surgió en una charla de bar y hoy es una de las empresas más conocidas de su “nicho”.

La empresa nació en el 2016 pero fue durante la pandemia que sus ventas online crecieron exponencialmente, al punto de triplicarse gracias al delivery y a los envíos a nivel nacional, aunque su mayor porcentaje de ventas sigue siendo de forma presencial. Hoy, esta marca, que cuenta con más de 80.000 seguidores en redes sociales, una tienda online y un local en Paraná al 3750 (a una cuadra del shopping Unicenter- Olivos), ofrece talles que abarcan desde el S hasta el 5XL. ¿Su producto estrella? Los jeans, desde la talla 32 al 70.

“No hicimos todos los talles porque vimos un nicho, lo hicimos porque se nos estruja el corazón si tenemos que decirte que «no hay para vos». Simplemente no podíamos permitirlo, nos angustiábamos y entendimos que no podía pasar. Por esto, nunca le prestamos atención a la Ley de Talles ya que tener todas las opciones para nosotros es importante más allá de la legalidad, así como también la importancia de que un talle S o talle XL midan lo que tengan que medir en centímetros y no solo por el talle que le ponen en la etiqueta y después es mentira.” señaló Johanna Laudani, Fundadora de Wokka.

Actualmente, la tienda recibe aproximadamente 160 clientes al día en un local de 300 metros cuadrados donde vende cerca de 2500 artículos mensuales. Las prendas más vendidas son sus clásicos jeans, blazers, corpiños y remeras básicas. Sin embargo, lo que la diferencia de otras tiendas de ropa es que su variedad de estilos va de la mano con los talles, y por sobre todo, su atención, algo que se convirtió en un aspecto característico de Wokka.

De cara al 2023 uno de los desafíos de este emprendimiento es llegar a Capital Federal, un paso importante en su expansión y en la promoción de la inclusión de todas las personas. El local, al igual que su actual espacio en Olivos, espera ofrecer, además de una amplia variedad de estilos en todas las tallas, un ambiente acogedor y amigable en el que todas las personas puedan encontrar ropa que les haga sentir bien y seguras con sí mismas.

Desde la empresa buscan concienciar sobre la importancia de contar con talles que se adapten a todo tipo de cuerpos. “Los trastornos alimenticios se intensifican cuando los clientes se miden una prenda y ven el talle, si una persona cree ser talle 26, se prueba, y necesita un talle 40 no importa si en realidad ese jean es más chico que el que tiene puesto que le va bien, solo le prestara atención al número, a la cifra del talle sin ver que normalmente están mal etiquetados. Muchas tiendas están llenas de ropa que dicen que es xxl y es para una persona talla L, sin saber realmente el daño que hacen.” agregó la Fundadora de Wokka.

Sin duda, Wokka es una marca afianzada que sobrepasa el solo hecho de vender ropa, si bien se conecta a través de las prendas, lo que los une a su comunidad es la actitud, el apoyo, las ganas, la motivación y la libertad de que todos tienen el derecho de vestir como deseen, buscando que las personas puedan expresarse y conectar con si mismos a través de la ropa.

