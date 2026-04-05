Delincuente perdió un pie después de chocar una moto robada en el barrio Estrada

El siniestro se produjo hoy al mediodía en Marcos Sastre y Alice, donde dos ladrones colisionaron con un auto, cuyo dueño estaba alcoholizado. También secuestraron una pistola en el lugar de los hechos.

Una pareja de delincuentes que robó una moto esta mañana en la avenida Constitución chocó contra un auto en el barrio Estrada unos minutos después y uno de ellos perdió un pie por la violencia del impacto.

Cerca de las 12 del mediodía de este domingo, un llamado al 911 alertó al personal del Comando de Patrullas sobre dos personas que intentaban forzar el tablero de una moto Bajaj Dominar 400 en avenida Constitución al 7500, en el barrio Aeroparque. Cuando llegaron al lugar, los delincuentes habían logrado robar el vehículo y darse a la fuga.

Sin embargo, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) ubicaron a una pareja a bordo de esa motocicleta mediante un seguimiento con cámaras de seguridad.

Los policías realizaron un seguimiento por distintas calles, pero no pudieron interceptar a los sospechosos, hasta que escucharon un fuerte impacto en la esquina de Marcos Sastre y Alice, en el barrio Estrada. Al arribar vieron que los ladrones habían chocado con un auto Volkswagen Passat.

Debido a la fuerza de la colisión, el conductor de la motocicleta, un hombre de 39 años, perdió su pie derecho. Fue trasladado de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece internado en estado delicado.

Su acompañante, una joven de 21 años, también fue derivada al Higa con politraumatismos, aunque está fuera de peligro. Respecto a quien manejaba el auto, era un hombre de 75 años que dio positivo en el test de alcoholemia (0,26 gramos por litro de sangre). Fue imputado por «lesiones culposas» y no le restringieron la libertad.

Por otra parte, en el lugar del hecho los efectivos secuestraron una pistola calibre .22 con numeración suprimida.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor, intervinieron en el caso el fiscal de la UFIJE de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, y la fiscal de la UFI de Flagrancia, Ana Caro. El conductor de la camioneta fue imputado por los delitos de «encubrimiento» y «portación ilegal de arma de uso civil», mientras que la mujer está involucrada en una causa por «encubrimiento». Según su evolución médica, está previsto su traslado a la Unidad Penal Nº 50 de Batán una vez que le den el alta.

Fuente: ;Mi8

Comentarios

comentarios