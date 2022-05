DELLA MAGGIORA RENOVÓ SU MANDATO AL FRENTE DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE GENERAL PUEYRREDON

En forma interrumpida pero desde 1991 el doctor Mario Della Maggiora dirige los destinos del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon y tras una Asamblea Anual Ordinaria llevada a cabo el lunes pasado renovó su mandato por un par de años más.

En esta oportunidad estará acompañado para los períodos 2020-2024 / 2022-2026 por el vicepresidente Hernán Tugores; la tesorera Liliana Castro; la secretaria Stella Maris Ligio y los vocales nominales 1) Sebastián La Grotta; 2) Andrea Roque; 3) Sergio Mellina Bares; 4) María Cecilia Allemma; 5) Antonella Testore y 6) Rosana Zamaczuk.

“Dos años más vamos a acompañar a la gente joven que se acerca a trabajar. Uno de los objetivos es tratar de apuntalarlos y que adquieran experiencia”, expresó al tiempo que anunció que “como siempre, no tenemos un proyecto distinto para cada gestión, queremos tratar de continuar y consolidar lo que veníamos haciendo desde hace muchos años teniendo como meta la accesibilidad a los medicamentos por parte de toda la población. Sabemos que este es un momento difícil y que este acceso está cuestionado pero hemos tenido épocas tanto o más difíciles como ésta pero también mejores y esta labor es la principal”, subrayó.

Luego Della Maggiora comentó que quieren “lograr la integración de toda la comunidad farmacéutica. El Colegio tiene varias propuestas para mejorar la calidad del servicio profesional y esto se hace siempre con capacitación “nosotros no terminamos nunca de estudiar –dijo- y esta institución es la fuente de la capacitación de los farmacéuticos. Sabemos que en el siglo XXI más que el grado es más importante el postgrado que es lo que nos faculta en una profesión científica y tan dinámica como la nuestra. Este año vamos a tener que retomar las clases presenciales y recuperar algunas que se dieron a través de plataformas digitales”, expresó.

“Hoy el conocimiento es tan dinámico que no se puede abarcar todo lo nuevo que hay. Por ejemplo, el COVID nos indujo a trabajar, a estudiar en algo que era desconocido para todos y tuvimos una gran presencia a través de esos medios pero la farmacología es una ciencia que día a día incorpora nuevos conocimientos, por lo que requiere de una capacitación permanente y hay que renovarse totalmente tanto porque salieron nuevas drogas, como nuevos tratamientos, nuevos paradigmas que rompen algunos otros y hay que estar detrás del conocimiento día a día”, apuntó.

“Tendremos mucho trabajo como siempre y esperemos tener pocos problemas cotidianos, tener la accesibilidad al medicamento y que éste no falte”, solicitó

Asimismo contó que “el otro aspecto es mantener la administración de las farmacias a través del manejo de la seguridad social y tratamos de ser eficientes en cuanto a la devolución que le damos a los colegas. Nos propusimos disminuir los costos y lo logramos y hoy podemos decir que el Colegio de Mar del Plata es de menor coste, que le da al farmacéutico un plus además de dar respuesta a la recepción de todo ese material y también en los pagos en tiempo y en forma”

Campaña de vacunación

Al respecto Della Maggiora explicó que “la vacunación es la punta del aisberg de todo un complejo de logística. El vacunar es la culminación de todo un proceso y lo que se necesita para que sea una campaña exitosa fundamentalmente es que las vacunas estén en tiempo y en forma y para eso se requiere toda una ingeniería logística que nosotros la tenemos, no solamente para las vacunas sino para la provisión de medicamentos en general. Hoy todas las farmacias, de Ushuaia a la Quiaca tienen por lo menos de 1 a 3 servicios diarios de reposición de medicamentos porque es imposible que una tenga todos los que existen. Esto lo que nos permite es tener todo: la producción, las droguerías que nos abastecen; con una excelente cadena de frío y toda la seguridad que esto nos brinda. Ya hace muchísimos años que las farmacias se han convertido en un centro vacunatorio por todo aquello que forma esta cadena logística

Considero que en MDP tenemos centros de excelencia pero somos un eslabón más que puede contar la gente y fundamentalmente el Estado porque siempre se lo proponemos gratuitamente. Tenemos la experiencia con 15 ó 20 años de vacunación masiva y siempre han sido muy eficientes siempre y cuando, insisto, las tengamos en tiempo y forma”

Por último, se refirió a la actual: “la verdad que es bastante irregular. Nosotros aplicamos cerca de 45.000 dosis anuales a los afiliados de PAMI y este año estamos un poquito lejos de ese número pero esperemos poder llegar a esa cantidad. Una de las consignas básicas que tiene el sistema de vacunación es ”a no perder oportunidades” y significa que cuando una persona mayor viene a preguntar si hay disponibles, tiene que ser vacunada. Tanto años anteriores por la pandemia como éste tuvimos bastantes dificultades, no arribaron todas las requeridas y una vez que las tenemos por supuesto que se agotan prácticamente en el día porque no nos mandan tantas como necesitamos, Veremos cómo terminamos esta temporada invernal. Esperemos que la semana que vienen vengan más vacunas”, pidió.

