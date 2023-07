Denuncian precariedad laboral en la venta ambulante de la ciudad

El Sindicato de Vendedores Ambulantes y Afines de Mar del Plata, SI.V.A.R.A, continúa con su lucha para la registración de las trabajadoras y trabajadores de su actividad. Uno de los responsables del trabajo gremial del gremio, Ariel Greco, denunció que existen varios que prefieren continuar con la precariedad laboral en el sector, «La registraciòn de nuestros trabajadores es vital para dignificar la actividad de nuestra gente, hoy existen varios que prefieren la precariedad laboral del trabajador sin importarles sobre la vulnerabilidad que eso genera en el trabajador y su familia. Màs allà de la importancia o no para algunos sobre nuestro camino y nuestra lucha, estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas que nos lleven a cumplir con los derechos del trabajador, de hecho, de ser necesario, denunciaremos penalmente a quienes no quieran cumplir con las leyes laborales», expresò el dirigente gremial.

Según datos aportados por SI.V.A.R.A, en Mar del Plata existen más de 800 trabajadores que realizan la actividad y cerca del 75% se encuentran en una precariedad laboral extrema. Muchos sin acceso a la salud, a una jubilaciòn digna e incluso, a situaciones de Trabajo infantil y Trabajo Forzoso. Desde el gremio continúan esperando que el intendente Montenegro intervenga ante sus funcionarios y comience a transitar el camino que lleve a una ordenanza municipal que regule, registre y ordene la actividad en la ciudad.

Greco analizó la situación irregular de la actividad y sus consecuencias, «Hay algo que tenemos que entender con respecto al crecimiento de la informalidad laboral en la Argentina. No hay dudas de que es un fenòmeno a nivel mundial y con un crecimiento exponencial durante y despuès de la pandemia, ahora no hay dudas de que la soluciòn de èste flagelo es proyectar y llevar adelante medidas tendientes a revertir la situaciòn mediante la registraciòn de las y los trabajadores, como asì tambièn ordenar la actividad con derechos y obligaciones de parte de quienes realicen la actividad. El no intervenir en un cambio genera, no sòlo la ilegalidad de la actividad sino mùltiples consecuencias en las personas que trabajan bajo una informalidad que produce una vulnerabilidad de derechos bàsicos como lo son el acceso a la salud, a la educaciòn, a una jubilaciòn digna y hasta un mal de consecuencias inimaginables y de imposible retroceso como lo es el Trabajo Infantil».

SI.V.A.R.A se encuentra trabajando junto a los ministerios de trabajo de naciòn y provincia en busca de controles màs exhaustivos de la actividad y con la intenciòn de fomentar la interacciòn entre los actores que desarrollan la actividad en la ciudad de Mar del Plata. Según informaron las autoridades del gremio, a partir de la temporada venidera los empleadores que no registren a sus trabajadores deberán absorber las multas que correspondan segùn las leyes e incluso iràn tràs las responsabilidades solidarias de quienes permitan la precariedad laboral.

