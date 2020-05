Denuncian que clínicas «no otorgan elementos de higiene y prevención» a trabajadores

Así lo manifestó la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, Laura del Pir, frente a la preocupación de los últimos casos positivos de COVID-19 en el sector. Además, solicitó asistencia psicológica para el personal que se menifiesta con temor.

La sociedad marplatense y sobre todos los trabajadores de la sanidad están sumamente preocupados por los 8 casos confirmados en los últimos cinco días.

Por ello, El Marplatense se comunicó con la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, Laura del Pir, quien detalló que en las clínicas no se pagaron los haberes en su totalidad, que tampoco se otorgan los elementos de prevención e higiene suficientes y solicitó asistencia psicológica en las instituciones para el personal.

Sobre esto último, detalló: «Lo más urgente es la salud de los compañeros y es muy preocupante el temor que todos tenemos. Por eso solicito que haya contención psicológica dentro de las instituciones porque trabajar con los elementos justos, sabiendo que tenemos un asesino invisible, hacerlo a veces con menos personal y sumado al miedo, el resultado va a ser nefasto. Hay que atacarlo antes y no esperar que se presente cualquier otra patología de presión».

Respecto a la velocidad de los contagios en los trabajadores de la salud, que rompió el promedio que llevaba la ciudad hasta el viernes, dijo que «la gente de salud se confió porque como durante varios días no se presentó ningún caso, que todo andaba bastante bien. Y en las clínicas, te dan un barbijo por semana, cuando sabemos que son descartables. Hace más de dos meses vengo pidiendo que se otorguen los elementos de higiene y prevención suficientes. Pasa también en la sociedad, se excusan que no pueden comprar un tapaboca, pero ¿quién no tiene una chalina o una bufanda en su casa?»

En relación al pago de sueldos, Del Pir detalló: «En la clínica Colón estamos con un quite de colaboración y depositó un 25% más. En la Pueyrredon, mañana hay asamblea al tiempo que se comprometieron a depositar. Clínica del Niño y la Madre, como de costumbre, no terminó de pagar los haberes». Y denunció: «Además de que no dan los insumos suficientes.Los elementos de protección no son solamente un barbijo y un par de guantes. Protección son barbijos no descartables, antiparras, armar un triage como corresponde. Hay que tener un poco de cerebro, muchos son lúcidos para hacer plata, pero no para la prevención».

Fuente: elmarplatense.com

Comentarios

comentarios