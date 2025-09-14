Denuncian que cobran para sacar turnos en el Hospital Interzonal y estafan a los pacientes: cómo actúan

Distintos vecinos manifestaron que les quisieron cobrar por sacar un turno en el Hospital Interzonal. En algunos casos, avanzaron con la reserva y tras, realizar la transferencia, los bloqueaban. Según pudo saber Ahora Mar del Plata, se trata de una persona que no forma parte de la institución, que cobra por solicitar turnos para distintas prácticas o consultas y utiliza distintas líneas de Whatsapp o perfiles en redes sociales para cometer la estafa.

A través de una línea de Whatsapp, que no es la oficial para solicitar turnos, una persona ofrece un “servicio arancelado de gestión de turnos para el Hospital Interzonal General de Agudos”. Además indica: “No soy el hospital y mi servicio tiene costo”.

De acuerdo a quienes realizaron las consultas, la acción tiene un valor de 18 mil pesos en promedio, según especialidad, la práctica o el profesional (con elección de médico o sin elección).

Desde el HIGA tomaron conocimiento de la situación y las autoridades avanzaron con una denuncia penal por esta práctica, que atenta contra la salud pública y contra personas que necesitan realizarse distintos chequeos médicos y ante la desesperación acuden a este tipo de gestiones sin conocer que es una práctica que está prohibida.

La única línea de Whatsapp habilitada para sacar turnos es la oficial: 2235700933. Todos los primeros días hábil de cada mes, a través del número, cualquier paciente de hospital, con su respectiva orden, puede pedir su turno.

Agendando ese número, también se tiene acceso al canal de WhatsApp donde se obtiene información y datos sobre el sistema. Esta modalidad implica que, a través de un mensaje de WhatsApp, uno va respondiendo preguntas, cargando la orden médica y de esta manera conseguir el turno de prácticas ambulatorias. Las urgencias son resueltas por la guardia.

Fuente: ahoramardelplata

