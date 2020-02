Denuncian que una persona vende stickers del ARA San Juan haciéndose pasar por familiar de los tripulantes

Familiares de los tripulantes del ARA San Juan denunciaron que una persona se hace pasar por ellos y vende stickers con la imagen del submarino.

“Hay una persona vendiendo stickers haciéndose pasar por familiares de ARA SAN Juan. Nos parece de muy mal gusto que estén lucrando en nombre de los 44 tripulantes y el dolor de los familiares”, dijo Ana Merelles, familiar de un tripulante.

“Por eso pedimos a la comunidad que no compren porque no queremos lucrar con los 44. Nosotros los familiares compramos y regalamos los stickers a la gente y también los pin. “sto realmente me parece de muy mal gusto”, agregó.

Asimismo, indicó que “lo único que pedimos los familiares es Memoria, Verdad y Justicia”

Fuente: mardelplata.telefe.com

Comentarios

comentarios