Derogan un fondo que financiaba pasajes gratuitos a personas con discapacidad y niños con cáncer

El gobierno de Javier Milei derogó este martes un fondo de compensaciones económicas para empresas de transporte automotor de pasajeros que asumían los costos por pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantadas y niños con cáncer.

La motosierra sigue avanzando contra los mas desprotegidos. Este martes se conoció que el Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, personas trasplantadas, en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial de este martes. El texto dispone dejar “sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional” por los boletos gratuitos.

El esquema alcanzaba a los servicios de larga distancia y contemplaba el pago parcial por parte del Estado de los boletos sin cargo que las compañías debían otorgar en cumplimiento de la ley.

Esos pasajes gratuitos están establecidos en distintas normas, que incluyen a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La Resolución, de todos modos, aclara que esos derechos no se modifican. En ese sentido, establece que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, el cual permanece “plenamente vigente y exigible”.

De esta manera, las empresas deberán continuar otorgando los pasajes sin costo, aunque dejarán de recibir compensaciones del Estado por ese concepto.

El texto recuerda que, a partir de la publicación del Decreto 883/2024, los transportistas pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”.

También explica que el régimen anterior se había creado en un contexto de intervención estatal en tarifas y que tenía como objetivo “mitigar los desequilibrios económicos” derivados de los boletos gratuitos.

La medida se conoce en medio de un fuerte incremento en las tarifas del transporte público. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó recientemente que el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires registró subas de hasta 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El estudio también advirtió que el aumento de las tarifas superó ampliamente a la inflación y a la evolución del salario mínimo, lo que elevó el peso del transporte en el gasto mensual de los hogares. Según CEPA, mientras en diciembre de 2023 una persona que cobraba el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte, en abril de 2026 ese porcentaje trepó al 17,3%.

Fuente: Diario Popular

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