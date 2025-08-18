Desalojo en Lebensohn al 1800: vivían ilegalmente 14 mayores, 7 menores y 38 gatos

Los ocupantes fueron desalojados tras un importante operativo en el que participaron cerca de 80 efectivos policiales

Un edificio de dos plantas ubicado en Lebensohn al 1800, que cuenta con siete departamentos, cuatro de los cuales se encontraban usurpados, fue allanado en la jornada de este lunes.

Varias personas ocupaban ilegalmente la propiedad desde agosto de 2022 y febrero de 2023 fueron desalojadas tras un importante operativo en el que participaron cerca de 80 efectivos policiales.

En el trabajo participó personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería, Caballería y UTOI, “todo ello con la finalidad de preservar la integridad física de los actuantes y de evitar cualquier tipo de resistencia de las personas a desalojar máxime que lindante y en forma ascendente se encuentra emplazada la escuela Instituto Punta Mogotes con alumnos en su interior”.

Según detalló el parte, tras el lanzamiento judicial ordenado por la Justicia de Garantías, se desarrolló el operativo con tranquilidad y no hubo personas detenidas. En el lugar residían 14 mayores y 7 menores y había 38 gatos.

Además, el Municipio colaboró con un camión para el retiro de muebles y efectos personales y también participó personal de la Secretaría de Seguridad junto al responsable del área, Rodrigo Goncalvez, así como también personal del Departamento de la Protección de los Derechos de la Niñez en la Urgencia.

En cuanto a la causa, se informó que el origen se dio por ocupaciones ilegítimas registradas entre agosto de 2022 y febrero de 2023. En ese segmento de tiempo, un local y cuatro departamentos del edificio SIMA fueron ocupados por personas que violentaron el acceso principal y cambiaron las cerraduras.

Para llegar a ese punto, fue clave la participación de la cuidadora del padre de la dueña, hombre que falleció en 2024 tras una enfermedad. Según el parte policial, la cuidadora del anciano aprovechó sus malas condiciones de salud para permitir que distintas personas fueran ocupando departamentos y asentándose.

En uno de los inmuebles allanados se encontró una pistola Bersa Thunder Pro 9 milímetros con dos cargadores y 15 cartuchos intactos de recarga manual.

A lo largo de estos años, hubo incidentes como intimidaciones y amenazas hacia el abogado de la damnificada que renunció para preservar su integridad.

La medida ejecutada este lunes fue dispuesta por Lucrecia Bustos (jueza de Garantías) y respondió al requerimiento del fiscal Luis Ferreyra en el marco de una causa por usurpación. Tras el operativo, la propiedad fue formalmente restituida a su legítima dueña.

Fuente: Ahora Mar del Plata

