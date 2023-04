Desalojo pacífico en los terrenos usurpados en el barrio Las Heras

El desalojo de las tierras de Avenida Fortunato de la Plaza y Tettamanti, en el barrio Las Heras, se llevó adelante este miércoles en forma pacífica.

El juez Gabriel Bombini, que firmó la orden de lanzamiento, previó todas las garantías para que la medida se lleve a cabo sin inconvenientes ni incidentes, con presencia de representantes de organismos públicos y fuerte presencia policial.

Con maquinaria del Emsur, a partir de las 8 de la mañana comenzaron a retirar casillas y carpas que los ocupantes habían instalado en el predio del barrio Las Heras.

El operativo se desarrolló con tranquilidad, sin incidentes y no fue necesario que interviniera la Policía. Muchos de los ocupantes se retiraron por voluntad propia.

«Tuvimos que sacar a los chicos y no sabemos dónde vamos a ir. Nos fuimos voluntariamente, sin hacer lío. Quiero tener un techo», dijo una mujer tras retirarse del predio.

«Estoy sola con mis tres hijos menores. No nos ofrecieron ni una cama, nada. No puedo llegar a pagar un alquiler. Estaba cobrando un plan social y me lo dieron de baja. No tenemos dónde vivir, vamos a volver (al predio)», advirtió.

Así ocurrió a fines del año pasado a muy pocos metros del lugar, junto al polideportivo municipal Las Heras, donde los pasos fueron similares pero con una única diferencia: en aquella oportunidad la justicia de primera instancia negó el desalojo, concedido luego por la Cámara de Apelaciones. Los ocupantes se fueron por propia voluntad.

Milagros, una de las jóvenes que se instaló en el predio de Fortunato de la Plaza y Tettamanti que tiene propietarios privados, advirtió a Teleocho Informa que las familias que se instalaron en esas tierras “es gente que necesita ayuda” y que “no tiene a dónde ir”.

“Hay una chica que se quedó acá, con cuatro hijos chiquitos durmiendo sobre un cartón”, dijo al describir las dificultades e insistir en la necesidad de asistencia de todo tipo: desde un techo hasta alimentos y medidas de cuidado.

Bombini convocó a distintas instituciones públicas para que acompañen y fiscalicen el cumplimiento de esta medida judicial. Entre otros la Asesoría de Incapaces, Secretaría de Desarrollo Social, Servicio Local de Protección de Derecho, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia (Ley 14.805), Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y Defensoría del Pueblo de la Provincia y del Municipio de General Pueyrredon.

Milagros fue clara en la postura que tiene ella y varios de las que participaron de esta ocupación ilegal de tierras: “Si nos vamos, nos iremos con la policía, pero vamos a volver”, asegura.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

