Desde el Gobierno aseguran que el ajuste tarifario «es mucho menor» al que pretendía Martín Guzmán

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, aseguró que el aumento de tarifas que implica la quita de subsidios «es mucho menor» que el que había propuesto el ex ministro de Economía Martín Guzmán.

La reducción o quita de subsidios a usuarios de electricidad, gas y agua representará fuertes aumentos para 4 millones de hogares. Así, un total de 270 mil hogares perderán todos los subsidios al gas; unos 400 mil los de la electricidad y 3,5 millones se quedarán sin beneficios en la tarifa de agua desde noviembre.

Yanotti explicó que, en el caso de la electricidad, el tope de 400 kilowatts mensuales que se fijó para no perder el subsidio «tiene como objetivo el cuidado del recurso». «Estamos viendo que muchos países tomaron medidas duras para ahorrar energía, porque los precios han volado», enfatizó.

El funcionario marcó diferencias entre el consumo de los hogares y de los comercios: en ese sentido, comentó que la electricidad en los hogares «sirve para garantizar derechos, pero en los comercios no deja de ser un insumo de venta de un bien. Entonces, no nos parece lógico que sea más barata para hacer negocios para vivir». No obstante, aseguró que se van a atender situaciones particulares, como los pequeños comercios.

En cuanto al gas, Yanotti comentó que «en todas las categorías vamos a tener incentivos para bajar el consumo, si bien no hay una relación entre consumo y eficiencia». Por ese motivo, indicó que una propuesta que se estudia en la Secretaría de Energía es que «dentro de cada categoría tarifaria, se puedan poner bandas mínimas y máximas para el cuidado del recurso».

«Es decir, un ahorro va a tener un incentivo económico», resaltó.

En declaraciones al programa «Ruleta Rusa», que se emite por FM Metro, el funcionario comentó que el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene una forma de trabajo «parecida a la del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Te manda mensajes a la 1 de la mañana y quiere que nos levantemos temprano».

Yanotti recalcó que «El 80 por ciento de los usuarios está abajo de los 400 mensuales. El promedio para un hogar es de 250 kilovatios por hora mensuales, tomado anualizado. Si es bimestral, serán 800 kilovatios bimestrales».

Recalcó que, tras esta primera etapa de la reasignación de subsidios en tres niveles de ingresos, se continuarán atendiendo las problemáticas más específicas: “Se van a atender situaciones particulares, eso se está trabajando junto con las provincias, en el sistema eléctrico tenemos un federalismo muy marcado”.

En este sentido, indicó que se encuentra abierto un canal de trabajo permanente con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para el análisis de casos especiales, planteó el ejemplo de “los kioscos de barrio que por ahí tienen cinco heladeras exhibidoras y el peso de la energía en su negocio es alto, o el planteo de regantes de La Rioja, que no tiene agua superficial y la única forma de tener agricultura es bombeando agua y una quita pronunciada de subsidios pone en riesgo esa producción; esos casos se van a atender”.

De todos modos, consideró que se trata de problemáticas parciales que afectan a casos minoritarios, mientras que “Los shoppings, bancos, farmacias, la gran mayoría de esos usuarios está en condiciones de tener una pequeña quita de subsidios sin ver comprometida su fuente de trabajo».

Yanotti destacó la decisión del ministro Massa de avanzar en forma gradual, tanto para que los subsidios se asignen a quiénes realmente lo necesitan como para concientizar acerca del uso del recurso energético.

«La quita de subsidios es menor a las que se había previsto originalmente, es solo el 20 por ciento en esta primera etapa. Y vamos a continuar trabajando en forma cotidiana y permanente con las provincias y con el AMBA”.

La gradualidad del proceso se manifiesta en la continuidad de un trabajo con las administraciones provinciales para garantizar el cuidado de las familias y la ayuda a todos los usuarios de menores ingresos, identificados con el Nivel 2.

Al respecto enfatizó: “Se firmaron convenios con todas las provincias para que informen al gobierno nacional sobre las personas que cuentan con un subsidio a nivel local”. Mediante estos acuerdos “si todavía no se inscribieron en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) provisoriamente se los mantendrá en el segmento de menores ingresos, así evitamos el daño que le pueda generar a esa persona perder el subsidio. Y lo invitamos a que se registre”.

FUENTE: NA

