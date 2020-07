Desde Sicilia hasta Lombardía: 5 paraísos naturales de Italia

Con una extraordinaria diversidad natural igualada por pocos, este país es una de las obras maestras de la naturaleza. Desde los Alpes helados del norte hasta los ardientes cráteres y grutas turquesas del sur, cinco paraísos naturales según Lonely Planet

Italia se trata de pizza, pasta y la torre inclinada de Pisa, ¿verdad? No hace falta decir que el helado italiano es uno de los mejores del mundo y el vino, bueno, no digamos más. Teniendo en cuenta todo eso, es bastante fácil ver por qué Italia es un lugar tan popular para visitar. Ni siquiera necesita ser un conocedor de la buena comida para apreciar sus ofertas gastronómicas. Sí, la comida italiana sabe increíble, realmente no hay discusión con eso, y la torre es uno de los lugares más famosos del país, pero lo que distingue a Italia como país para visitar son sus increíbles maravillas naturales.

El país es una de las obras maestras de la naturaleza, con una extraordinaria diversidad natural igualada por pocos. Impresionantes formaciones rocosas, que podrían haber sido talladas por las manos de los míticos dioses romanos de la antigüedad, se codean con lagos de montaña prístina y volcanes ardientes. Desde los Alpes helados del norte y los lagos glaciares hasta los ardientes cráteres y grutas turquesas del sur, este es un lugar para hacer y ver.

Cinco paraísos naturales de Italia, según Lonely Planet

Costa de Amalfi Dejando a un lado los mares turquesas y las plazas cinematográficas, la región alberga algunos de los mejores hoteles y restaurantes de Italia

La costa más famosa de Italia es una franja apasionante: las montañas costeras se sumergen en un mar azul cremoso en una escena vertical prime-time de riscos precipitados, pueblos blanqueados por el sol y exuberantes bosques. Entre el mar y el cielo, las rutas de senderismo en la cima de la montaña ofrecen panoramas del Tirreno aptos para un dios.

Si bien algunos pueden argumentar que la costa más hermosa de la península es Cinque Terre de Liguria o Costa Viola de Calabria, es la costa de Amalfi que ha seducido e inspirado a innumerables grandes, desde Wagner y DH Lawrence hasta Tennessee Williams, Rudolf Nureyev y Gore Vidal.

Dejando a un lado los mares turquesas y las plazas cinematográficas, la región alberga algunos de los mejores hoteles y restaurantes de Italia. También es uno de los principales lugares de senderismo del país, con senderos bien marcados que brindan la oportunidad de escapar de las multitudes costeras.

Monte Etna Desde 1987, el volcán y sus laderas forman parte de un parque nacional, el Parco dell’Etna

Conocido por los griegos como la “columna que levanta el cielo”, el Monte Etna no solo es el volcán más grande de Europa, es uno de los más activos del mundo. Los antiguos creían que el gigante Tifone (Typhoon) vivía en su cráter e iluminaba el cielo con pirotecnia espectacular. A 3326m literalmente se eleva sobre la costa jónica de Sicilia. Ya sea que lo abordes a pie o en un recorrido guiado en 4×4, amplía las recompensas de esta bomba de tiempo con vistas imponentes y la emoción secreta de haber estado frente a frente con una gran amenaza.

Desde 1987, el volcán y sus laderas forman parte de un parque nacional, el Parco dell’Etna. Abarcando 581 kilómetros cuadrados y unas 21 ciudades, el variado paisaje del parque abarca desde la cima de la montaña nevada severa hasta desiertos lunares de lava negra estéril, bosques de hayas y viñedos exuberantes donde se produce el vino DOC altamente calificado del área.

Los Dolomitas Este pequeño bolsillo del norte de Italia lleva la seducción a alturas vertiginosas

Recorre el mundo y encontrarás muchas montañas más altas, más grandes y más volátiles geológicamente, pero pocas pueden igualar el romance de las Dolomitas de granito de color rosa. Tal vez sean sus cumbres ásperas e irregulares, las faldas vibrantes de las flores silvestres de primavera o el rico alijo de leyendas ladinas. Por otra parte, podría ser el atractivo magnético del dinero, el estilo y el glamour en la estación de esquí más legendaria de Italia, Cortina d’Ampezzo, o la curiosidad lingüística del pueblo de montaña de Sappada, una postal. Cualquiera sea la razón, este pequeño bolsillo del norte de Italia lleva la seducción a alturas vertiginosas.

Los europeos acuden aquí en invierno en busca de resorts muy hospitalarios, entornos naturales sublimes y redes de esquí extensas y bien coordinadas. Venga a practicar esquí alpino o de esquí de fondo o snowboard, o prepárese para el alpinismo de ciencia ficción (una mezcla de esquí y alpinismo que aumenta la adrenalina), el freeride y una variedad de otros deportes de aventura de invierno, incluidos los del legendario circuito Sella Ronda. Este también es un hermoso destino de verano, que ofrece excelentes caminatas, vistas sublimes y mucho aire fresco y fragante.

Lago di Como El lago de Como y sus alrededores ofrecen al viajero la oportunidad de disfrutar de una verdadera sensación de descubrimiento

Si es lo suficientemente bueno para los Clooneys y las vacaciones de Obama, es lo suficientemente bueno para los simples mortales. Ubicado a la sombra de los Alpes Réticos, el deslumbrante Lago di Como es el lago más espectacular de Lombardía. Sus lujosas villas de estilo Liberty son el hogar de magnates de películas, realeza de la moda y jeques árabes, mientras que las joyitas del lago incluyen jardines en Villa Melzi d’Eril, Villa Carlotta y Villa Balbianello que se sonrojan con camelias, azaleas y rododendros en abril y mayo.

Para aquellos en búsqueda de un un viaje de aventura, el exuberante interior verde de Como promete paseos de senderismo gratuitos y maravillosamente panorámicos. El terreno montañoso significa que las oportunidades para tomar vistas panorámicas del lago y sus pueblos son numerosas. Y con una fracción de los visitantes atraídos aquí en comparación con el lago Maggiore o el lago de Garda, el lago de Como y sus alrededores ofrecen al viajero la oportunidad de disfrutar de una verdadera sensación de descubrimiento.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Comenzó como una modesta reserva de 5 kilómetros cuadrados que, poco a poco, se transformó en el área protegida de 440 kilómetros cuadrados que es hoy

El segundo parque nacional más antiguo de Italia es también uno de los más ecológicamente ricos. Establecido por decreto real en 1923, comenzó como una modesta reserva de 5 kilómetros cuadrados que, poco a poco, se transformó en el área protegida de 440 kilómetros cuadrados que es hoy. La evolución no fue fácil. El parque fue abolido temporalmente en 1933 por el gobierno de Mussolini. Regresó al redil en 1950 solo para enfrentar una mayor invasión de la construcción de viviendas, construcción de carreteras y desarrolladores de esquí.

El parque ha logrado mantenerse a la vanguardia del movimiento de conservación de Italia, reintroduciendo y protegiendo animales salvajes como la gamuza de Abruzzo, el lobo de los Apeninos, el lince, el ciervo y, sobre todo, el oso marsicano (el parque tiene el enclave sobreviviente más grande de Italia de estos animales amenazados). Hoy el parque se extiende sobre tres regiones, con más de la mitad cubierto de espesos bosques de hayas. Gracias a su larga historia, recibe más visitantes que otros parques, alrededor de dos millones al año.

