Desesperada búsqueda de Esmeralda, una nena de 2 años que está desaparecida

La Fiscalía de Fuero Múltiple de Cosquín desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que es intensamente buscada desde la tarde del miércoles, en un caso que genera profunda preocupación en la comunidad y moviliza a múltiples fuerzas de seguridad.
Los procedimientos se concentran en la zona del domicilio de la menor, en el barrio San José Obrero, y cuentan con la participación de más de 90 efectivos de distintas áreas de la Policía de Córdoba, según informaron fuentes del caso.
En el marco del operativo, se utilizan drones con tecnología de detección de calor, equipos de la división canes y se realizan rastrillajes en sectores aledaños. Además, se avanza en el análisis de celdas telefónicas y en la revisión de cámaras de seguridad tanto del sistema público como de viviendas particulares.
Desde el Ministerio Público Fiscal provincial indicaron que el equipo de la Fiscalía trabaja en el lugar y que rige el secreto de sumario, por lo que no se brindarán mayores precisiones sobre las hipótesis en análisis.
En paralelo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió a la búsqueda y aseguró que “no vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está”.
Fuente: Ahora Mar del PLata