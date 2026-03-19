Desesperada búsqueda de Esmeralda, una nena de 2 años que está desaparecida

La Fiscalía de Fuero Múltiple de Cosquín desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que es intensamente buscada desde la tarde del miércoles, en un caso que genera profunda preocupación en la comunidad y moviliza a múltiples fuerzas de seguridad.

Los procedimientos se concentran en la zona del domicilio de la menor, en el barrio San José Obrero, y cuentan con la participación de más de 90 efectivos de distintas áreas de la Policía de Córdoba, según informaron fuentes del caso.

En el marco del operativo, se utilizan drones con tecnología de detección de calor, equipos de la división canes y se realizan rastrillajes en sectores aledaños. Además, se avanza en el análisis de celdas telefónicas y en la revisión de cámaras de seguridad tanto del sistema público como de viviendas particulares.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial indicaron que el equipo de la Fiscalía trabaja en el lugar y que rige el secreto de sumario, por lo que no se brindarán mayores precisiones sobre las hipótesis en análisis.

En paralelo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió a la búsqueda y aseguró que “no vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está”.

No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda.



Desde el primer momento estamos trabajando junto al @MinSeguridad_Ar al MPF de Córdoba, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, al Ejército Argentino y Policía Federal.



Cualquier dato puede ser… pic.twitter.com/dbIjyzcsqa — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) March 19, 2026 A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que desde el inicio del operativo se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad, el MPF de Córdoba, fuerzas provinciales, el Ejército Argentino y la Policía Federal.

“Cualquier dato puede ser aportado de manera anónima a la línea 134 o al 911”, remarcó Quinteros, quien además destacó que “es una criatura de 2 años, descalza; la lógica indica que no se podía ir de acá y no habría posibilidad de que haya sido sacada de este lugar”.

El ministro también expresó su expectativa de un desenlace positivo: “Jamás voy a perder la esperanza de encontrarla con vida y así va a ser”, afirmó, y subrayó que “se están utilizando todos los recursos disponibles”.

Además confirmó que se activó el Alerta Sofía en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que permitió difundir la imagen de la menor en todo el país para intensificar su búsqueda.

Fuente: Ahora Mar del PLata

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