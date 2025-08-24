Desesperante pedido del centro al que asisten 28 personas con discapacidad: «Chadim es su hogar y está desfinanciado»

La institución funciona como centro de día y hogar y depende del financiamiento de Ioma. Ante la falta de actualización en los pagos, las familias denuncian un «desfinanciamiento» y piden ayuda a través de una campaña solidaria.

Familias y profesionales del hogar de discapacidades intelectuales Chadim elevaron un pedido urgente de ayuda ante el inminente cierre del centro al que asisten 28 personas con discapacidad, 18 participando del centro de día y 10 como residentes de la institución: la misma se encuentra desfinanciada «porque con lo que nos paga Ioma no cubrimos ni sueldo ni transporte».

«Hace un mes y medio que con padres y familias intentamos salvar el hogar, porque los chicos quedan en la calle. Además hay 50 personas trabajando que cubren las 24 horas los 365 días del año. Hay chicos que hace 30 años vienen, tienen sus amistades, su vida, todo, no se merecen que les quitemos eso», reflexionó Alicia Daguerri .

El espacio, que funciona hace 39 años en Casildo Villar 2266, fue uno de los primeros espacios de estas características en la ciudad y se compone de un centro de día donde las personas con discapacidad intelectual realizan diversas actividades, y un hogar, donde residen aquellas personas que necesitan la atención permanente.

«Chadim es ‘Ioma dependiente’ y si bien la obra social cumple con los pagos, nos encontramos desfinanciados mes a mes porque con lo que nos pagan no cubrimos ni los sueldos ni el transporte, que está incluido en el servicio», detalló Alicia.

El pedido, por demás desesperado, se compone principalmente de una premisa: «Los chicos tienen su hogar acá adentro y lo van a perder». «Les pedimos que ayuden a Chadim como se pueda, todo suma. Queremos solventar todo lo que lleva una institución, es muy triste», finalizó Gabriela, otra de las familias del hogar.

Quien desee colaborar con Chadim se encuentra disponible el alias bancario chadim2266.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios