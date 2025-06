Después de varios días, vuelve la lluvia: cómo estará el clima este viernes 13 de junio en Mar del Plata

Se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con temperaturas que no superarán los 12º C, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Después de varios días sin lluvias, este viernes 13 de junio habrá preciptaciones en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el día habrá lluvias aisladas y a partir de la noche el panorama cambiará definitivamente a lluvias. La probabilidad de precipitaciones será de 10 a 40% por la mañana, pero a partir de la tarde aumentará a 40-70%.

La temperatura será bastante baja: a la mañana harán 9º C, a la tarde se registrará una máxima de 12º C y al anochcer bajará a 11º C.

En cuanto al viento, soplará constantemente desde el norte y su intensidad disminuirá con el correr de la jornada. A la mañana será de 23 a 31 kilómetros por hora, luego 13 a 22 km/h y por último 7 a 12 km/h.

