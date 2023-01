Daniel Fanego presenta…

Heineken vuelve a Mute Club de Mar, el icónico spot de la música electrónica de Mar del Plata, con artistas que invitan a experimentar una propuesta única.

Enero promete ser un mes repleto de buena música y nuevos sonidos. Por eso, este verano Heineken, la marca premium de cerveza y sponsor de más de 200 festivales de

música alrededor del mundo, te invita a que desconectes y destapes tus sentidos con una temporada especial de la mano de la mejor música electrónica a nivel mundial junto con el inigualable paisaje de las playas de MDQ.

UN LINE UP DE PRIMER NIVEL

Mute Club de Mar es una parada obligatoria en MDQ. Luego del éxito del año pasado, donde el line up rompió récords de asistencia, Heineken sigue creando nuevas experiencias premium para conectar con la mejor música del mundo. Con una puesta en escena increíble, un escenario sobre la arena con vista al mar y más de 400 m2 de pantalla, la temporada inició el 31 de diciembre para recibir el nuevo año en una noche que contó con los sets de Layla Benítez, quien desplegó toda su magia afro-house en un opening perfecto para recibir luego a los neoyorkinos The Martínez Brothers, garantía absoluta de una noche vestida con el mejor tech-house creado en el Bronx.

A ellos, le seguirán el fin de semana del 7 y 8 de enero Artbat, el dúo que se consagró como la última joya de la escena salida de Europa

oriental, y el curioso y melómano Hot Since 82, con su extensa trayectoria de más de un cuarto de siglo. Para cerrar la primera quincena, el viernes 13 se presentarán Tommy Saenz y Babasónicos, y el sábado 14 marcará el regreso a este escenario del tunecino Loco Dice, uno de los favoritos del público de MUTE, quien contará con el opening de Cuartero, la nueva gran figura de Málaga. En esa grilla también estará presente Rachel Tumada, mejor conocida como Ms. Mada, firme residente de Space Miami.

Pero esto no es todo. La segunda parte del mes continúa con un gran line up integrado por artistas reconocidos mundialmente. El sábado 21 estará Wade, uno de los regresos más esperados de Argentina, acérrimo defensor del Tech House en la escena europea, quien compartirá la noche con su colega Miguel Bastida (a esta altura, resultan una dupla imbatible del subgénero, de la que podemos esperar un B2B explosivo). En la misma línea, el jueves 26, desde la medianoche, MUTE será sede de la exitosa fiesta Pyramid que es la cita obligada en Amnesia, Ibiza, desde 2018 y es la favorita de la escena desde entonces.

El último fin de semana del mes será sin dudas uno de los eventos del año: el bosnio Solomun regresará al escenario de MUTE el sábado 28 para confirmar el amor del público argentino y ratificar su poderío local, con una expectativa de celebración especial que él mismo viene alimentando desde sus redes. El domingo 29, se presentará el belga Olivier Grégoire, más conocido como Kolombo.

Y si esto no es suficiente, también podremos ver a Marco Carola que hará una parada en el país en plena gira por la costa sudamericana.

Todo esto se podrá disfrutar desde el espacio exclusivo de la marca: el #HeinekenSightGarden, donde los asistentes tendrán una vista privilegiada en altura al main stage y el disfrute de las mejores noches de verano estarán aseguradas.

“Cada vez tenemos menos tiempo para desconectar y conectar con lo que verdaderamente nos gusta. Creemos que música y playa son la combinación perfecta para aprovechar al máximo esos momentos. Por eso queremos acompañar a nuestros consumidores durante la temporada de verano con shows de primer nivel internacional y en las mejores playas de la Argentina”, afirmó Fernando Sanz Nicuesa, Country Manager Heineken South Cone.

CONSUMO RESPONSABLE

Heineken no sólo trae la mejor música de distintas partes del mundo, sino que además promueve el consumo responsable a través de la campaña “Nosotros Invitamos”. Esta iniciativa brinda agua gratis y accesible a los asistentes para que puedan, a través de una mejor experiencia de consumo, disfrutar de la mejor cerveza.

Seguí el minuto a minuto desde el Instagram oficial de la marca @heineken_ar

DestapáTusSentidos

Acerca de Heineken Argentina

Heineken es la cerveza más internacional, presente en más de 192 países y líder mundial dentro del segmento Premium. En la Argentina, se lanzó en 1986 y actualmente posee un joint venture con la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), el mayor grupo cervecero chileno y el segundo en el país. Desde mediados de 2003, la cerveza es elaborada y comercializada en la Argentina bajo licencia y por CCU Argentina. La pasión por la calidad de Heineken se percibe en la rigurosa selección de sus ingredientes totalmente naturales y en su mítico proceso de elaboración, respetando un excepcional estándar de calidad que se mantiene en cada uno de los países donde está presente.

Acerca de CCU

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una de las compañías de bebidas más importantes del país, la segunda más grande del mercado cervecero argentino, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Salta Cautiva, Sol, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La

Victoria, y Sáenz Briones 1888; los licores El Abuelo; los vinos La Celia; los piscos Mistral, Control C; y hard seltzer Hard Fresh.

Inspirada en crear experiencias para sus consumidores en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.800 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 6 centros de distribución

propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.

