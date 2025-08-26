Detectan una pintura robada por nazis en un chalet que salió publicado a la venta en Mar del Plata

La sorpresiva novedad llegó a través de un medio holandés con aires de certeza y promesas de una derivación judicial en el caso que asoma inminente: en un chalet que se publicó a la venta en Mar del Plata se pudo detectar, sobre una de las paredes, un cuadro que data del siglo XVII que es obra de un pintor italiano y que durante la Segunda Guerra Mundial fue robado por jerarcas nazis a su propietario en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en Amsterdam.

Se llama “Retrato de una dama”, lo pintó Giuseppe Ghislandi y su titular a mediados de la pasada década del 40 era Jacques Gudstikker, un galerista judío, víctima del paso de las tropas al servicio de Adolf Hitler por Holanda.

No fue la única obra que le llevaron pero esta estaba muy bien identificada no solo en sus características sino también en manos de quien había quedado: el periódico Algemeen Dagblad asegura que se lo quedó Friedrich Kadgien, con rango dentro de aquella estructura alemana del Tercer Reich.

Precisamente en Holanda obtuvieron imágenes que una inmobiliaria marplatense habría subido de este chalet que sus propietarios pusieron a la venta sin obviar que la obra que estaba sobre una de las paredes del living era motivo de investigación desde hace varias décadas.

De Kadgien se sabía que había escapado de Europa y que su destino había sido Argentina. Según expertos en algunas de las figuras del nazismo, se radicó y murió en Buenos Aires. Aquí, en Mar del Plata, tendría algunos descendientes, informa el mismo medio holandés.

Los familiares de Gudstikker habrían mantenido un listado muy detallado de la obra que su padre había logrado, con cientos de piezas, la mayoría incautadas por el nazismo. Allí figuraría “Retrato de una dama” como una de las piezas destacadas.

El mismo medio holandés asegura que conocedores del estilo de aquella época permitirían confirman que el cuadro que estaba colgado en ese living es auténtico, por lo que activaron acciones en procura de avanzar hacia la identificación del inmueble y sus propietarios ya que entienden que la presencia de esa obra en Argentina o donde esté actualmente está originada en un hecho delictivo.

En Mar del Plata no hay por ahora una investigación abierta en la justicia pero no se descarta que en lo inmediato aparezcan primeras medidas a partir de las acciones que se estarían presentando en tribunales argentinos para que, con participación policial federal, se avance hacia el esclarecimiento de este caso que ha tomado interés internacional.

Kadgien había integrado la estructura de poder del Reich como colaborador cercano de Hermann Göring, mariscal y uno de los grandes saqueadores de arte del Tercer Reich. Según documentos de la posguerra, Kadgien participó en los planes económicos que financiaron la maquinaria bélica alemana, incluyendo la confiscación de diamantes a comerciantes judíos en Ámsterdam. Con la derrota inminente en 1945, huyó hacia Suiza llevando consigo dinero, piedras preciosas y al menos dos pinturas. Allí fue interrogado por militares estadounidenses, que lo describieron en un informe como “una serpiente de la peor calaña” y le atribuyeron una importante fortuna oculta. Desde allí viajó primero a Brasil y luego a la Argentina, donde reconstruyó su vida.

