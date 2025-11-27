Día caluroso, noche con alerta por tormenta

Cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con tormentas para el cierre de este jueves y una temperatura máxima de 28 grados.

Enmarcado en una alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada de jueves que cerrará con tormentas fuertes. Pero durante el día, los marplatenses podrán vivir un día casi de verano.

En la mañana, la temperatura será de 23 grados, con cielo mayormente nublado y vientos que soplarán a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el noroeste. Además, se registrarán ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Durante la tarde comenzarán las lluvias fuertes, con probabilidades de entre el 40 y el 70%, mientras que la temperatura tocará su pico máximo esperado, de 28 grados.

Asimismo, en la noche, las tormentas continuarán, pero el termómetro indicará un descenso de temperatura hasta los 21 grados.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios