Día de la Mujer: convocante marcha en Mar del Plata «contra la estafa y la violencia de Milei»

La manifestación estuvo marcada por las críticas y reclamos al presidente Javier Milei por el desfinanciamiento en políticas de género y el proyecto de eliminar la figura de femicidio del Código Penal, entre otras cuestiones

Pasó otro 8M en Argentina, y Mar del Plata volvió a marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer. Cientos de mujeres y diversidades caminaron por las calles del centro de la ciudad, con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei por las políticas de desfinanciamiento en políticas de género.

La concentración comenzó alrededor de las 17 en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, y alrededor de las 18 inició la marcha desde el monumento a San Martín. Con organizaciones sindicales como la CGT y ATE al frente, las manifestantes, más algunos hombres que acompañaron, caminaron por Luro hasta la costa, donde doblaron en dirección a la Rambla.

Al frente de la columna había una pancarta que rezaba: «8M: Acá estamos trabajadoras organizadas y luchando contra la estafa y la violencia de Milei».

También estuvieron presentes centros de estudiantes de las facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y mujeres autoconvocadas.

La marcha se desarrolló al compás de los bombos y los cánticos feministas, banderas, pancartas y carteles con frases alusivas a la fecha. «Ni woke no moda: Derechos Humanos», «Sean eternos los derechos que supimos conseguir» y «¿Por qué te enoja el feminismo y no los femicidios?» fueron algunas de las frases que aparecieron en los carteles realizados por las manifestantes, en referencia al Presidente.

Incluso había una marioneta de Milei caracterizado como un perro, junto a una pancarta que decía: «Milei es la mascota de Trump, pero a nosotres no nos domestica nadie».

Marioneta de Javier Milei como “mascota” de Donald Trump.

Este 8 de marzo tiene un significado diferente para algunos. Por ejemplo, para la familia de Lucía Pérez, cuya causa tuvo un cambio de rumbo en las últimas semanas: la Cámara de Casación revocó la condena por femicidio a Matías Farías.

Marta Montero, madre de Lucía, volvió a marchar y habló con Mi8. «Lo hicieron el día del cumpleaños de Lucía, cuando hacíamos algo especial por esa fecha. Es una vergüenza el mamarracho que es la Justicia. La jueza María Florencia Budiño hizo una guía para los profesionales de la Justicia, y citó en dos cuestiones a la causa de Juan Pablo Offidani y Matías Farías. Y hoy te dice la misma jueza de Casación que no es un femicidio. ¿Entonces cómo se interpreta la Justicia? Ahora mandan a hacer un juicio de cesura. Una misma causa no puede tener tres fallos. Lo que se está haciendo claramente es una chicana política, y quieren agarrar el caso de Lucía como chivo expiatorio«, sostuvo.

Marta Montero (izquierda), madre de Lucía Pérez, levanta una bandera por su hija: «Fue femicidio. Perpetua para Farías y Offidani».

Acerca de las medidas en materia de género del Gobierno nacional, también responsabilizó a la administración provincial por no involucrarse en políticas que involucren a las mujeres. «Yo te puedo hablar del Gobierno nacional, pero de Provincia pasa lo mismo. ¿Sabés cuántas llamadas recibí cuando pasó esto? Ninguna. El Estado no existe, no está presente. Ahora, cuando a la causa de Lucía la usaban, sí estaba presente», expresó.

También estuvo presente el padre de Lucía, Guillermo Pérez, y la tía de Guadalupe Mena, Elizabeth Corbalán. Ambas familias se mostraron juntas desde el femicidio de la policía, que el miércoles hubiera cumplido 20 años, a manos de su pareja Fabián Vázquez a principios de este año.

«Vine para representar a las mujeres y para pedir justicia por mi sobrina. Estamos pasando un mal momento. Hoy acompañamos a los papás de Lucía, nunca imaginamos que íbamos a estar en este momento, en esta situación», se lamentó.

Guillermo Pérez y Elizabeth Corbalán.

«Guadalupe participaba de estas marchas a su corta edad. La he acompañado para defender los derechos de las mujeres, cada mujer necesita vivir. Mi sobrina tenía 20 años, ¿sabés lo que le faltó por vivir?«, agregó.

Por otra parte, opinó que no le parece justo que el Gobierno quiera sacar la figura del femicidio. «¿Cómo va a quedar la causa? Si es un femicidio. La mató, la fusiló. Tendrías que ser madre o padre para darte cuenta», sentenció.

“Lucía Pérez presente” y “Guada Mena presente”.

Este y numerosos reclamos fueron expuestos por las manifestantes en las calles de Mar del Plata, con un cierre de marcha como es habitual. Se leyó un documento en la Rambla, donde se reiteró un mismo mensaje que se repite en cada 8M: «¡Acá estamos!».

