Día de la Mujer: por qué se conmemora el 8M

En diferentes puntos del país y del mundo se llevan a cabo manifestaciones alusivas a esta fecha y la lucha de los derechos de las mujeres; ¿cuál es su origen?

El Día Internacional de la Mujer, también conocido como 8M, se celebra cada 8 de marzo, con el objetivo de destacar la lucha y celebración de los derechos alcanzados por las mujeres en el mundo. En este día se realiza reclamos y demandas acerca de la paridad de género. La jornada recuerda diferentes acontecimientos históricos asociados con la lucha de las mujeres para adquirir equidad en diferentes entornos como el social, cívico y laboral.

La fecha principalmente recuerda un acontecimiento trágico en el que murieron decenas de mujeres, durante un reclamo por equidad salarial y mejores condiciones laborales en los Estados Unidos. Con los años, esta jornada amplió su sentido para dialogar, reflexionar y difundir las diferentes problemáticas y desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en el mundo. Durante el 8M, se llevan a cabo marchas, movilizaciones masivas, actos, asambleas y diferentes actividades en todo el mundo.

¿Por qué se celebra el 8M?

Fue el 8 de marzo de 1908 cuando un grupo de trabajadoras textiles de la fábrica Cotton de Nueva York llevó a cabo una serie de manifestaciones en reclamo de mejoras laborales. El grupo se declaró en huelga para conseguir una reducción de la jornada laboral. Entre las demandas, también exigían un salario igualitario entre hombres y mujeres, además de mejores condiciones laborales.

El dueño de la compañía se negó a cumplir con estos pedidos de sus empleadas y decidió cerrar las puertas de su fábrica con el personal en su interior. Sin embargo, el edificio sufrió un incendio que provocó la muerte de 129 mujeres. Con este trágico final, se llevaron a cabo movilizaciones en diferentes puntos del país, con el fin de pedir justicia por las víctimas.

Tras esta tragedia, se empezaron a hacer manifestaciones por los derechos de las mujeres en Estados Unidos y EuropaArchivo

Las primeras movilizaciones del Día de la Mujer

La primera conmemoración de esta fecha se llevó a cabo el 28 de febrero de 1909, cuando Theresa Malkiel, una activista por los derechos laborales, propuso esta iniciativa. En noviembre de ese mismo año se realizó la huelga de las camisetas en Nueva York, donde se llevó a cabo una manifestación pacífica con más de 20.000 trabajadoras de la industria textil que reclamaban por sus derechos.

Al año siguiente, se realizó la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. En esta jornada, la política alemana Clara Zetkin sugirió celebrar anualmente el “Día de la Mujer Trabajadora”. Durante este día se discutió también acerca de los derechos al trabajo, a votar y ocupar espacios públicos. Países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza fueron los primeros en adoptar esta iniciativa y unirse a las manifestaciones.

La historia del 8M

Años más tarde, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó formalmente este día. El sitio oficial del International Women’s Day celebra este año una temática de “Acelerar la acción”, que busca concientizar acerca de la importancia de involucrarse rápidamente en las campañas por la igualdad y los derechos de las mujeres. Esta iniciativa toma los datos del Foro Económico Mundial, que afirman que se deberá esperar hasta 2158 para alcanzar la completa paridad de género.

EN MAR DEL PLATA:

Feria de Emprendedoras Locales

** En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Mujeres Radicales de Mar del Plata – Batán se complace en invitar a la comunidad a la «Feria de Emprendedoras Locales», un evento diseñado para visibilizar, potenciar y apoyar el talento emprendedor femenino de nuestra ciudad.

Este encuentro especial se llevará a cabo el miércoles 12 de marzo, de 15:00 a 19:00 hs, en el Comité Radical, ubicado en San Martín N° 3784. La feria ofrecerá una plataforma para que las emprendedoras locales exhiban y vendan sus productos artesanales de rubros variados, textil, decoración, accesorios, alimentos, cerámica, cartapesta, velas, plantas, marroquinería, fomentando así la economía local y el empoderamiento de las mujeres.

¿Qué encontrarás en la Feria de Emprendedoras Locales?

Expo de Emprendedoras Locales:

Charla sobre Economía Circular: Sobre prácticas sostenibles y cómo aplicarlas en tu vida y negocio.

Intervención Artística: Que celebra la fuerza y la creatividad de las mujeres.

* *Como cierre compartiremos algo rico para comer y beber

Este evento es una oportunidad para celebrar el espíritu emprendedor de las mujeres de nuestra comunidad y para crear un espacio de apoyo y colaboración. Invitamos a todos a unirse a nosotros en esta jornada de intercambio, crecimiento y apoyo a la economía local.

La entrada a la Feria de Emprendedoras Locales es libre y gratuita. ¡Te esperamos para celebrar juntos el talento femenino!

Detalles del Evento:

Fecha: 12 de marzo

Hora: 15:00 – 19:00 hs

Lugar: Comité Radical – San Martín N° 3784

Organiza: Mujeres Radicales de Mar del Plata – Batán

Entrada: Libre y gratuita

8M POR LAS MUJERES Y DIVERSIDADES

Rocio García: “Es la primera movilización para repudiar el pacto con el FMI del gobierno estafador”

La dirigente del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, sobre la marcha del 8 de marzo por las diversidades y las mujeres.

La referente de la izquierda local sostuvo:“Vamos a una movilización muy importante en el Día Internacional de las mujeres trabajadoras que tendrá lugar dos días después de que el gobierno de Javier Milei anuncie un nuevo acuerdo colonial, de saqueo y endeudamiento con el Fondo Monetario. El ministro Caputo repite la historia que terminó en fracaso bajo el gobierno de Macri para financiar la fuga de capitales mientras le siguen robando a las y los jubilados, condenan al hambre al pueblo y atacan los derechos de las mujeres y diversidades, que somos las más perjudicadas frente a la eliminación de la moratoria previsional, la precarización laboral y salarial, la destrucción de los comedores populares, los despidos y los ataques a los gremios más feminizadas, como la docencia, la salud o las trabajadoras de casas particulares. Este 8M será una jornada de lucha por todas estas causas, contra un gobierno estafador que debería ser sometido a juicio político y que, frente a la entrega de la oposición trucha de radicales, peronistas, macristas, que le votan todas las leyes contra el pueblo en el Congreso, vamos a tener que derrotar en las calles exigiendo con claridad: ¡Fuera Milei!”

Y agregó: “Ya demostramos el 1F que a estos fachos los enfrentamos en las calles y que no hay tregua posible frente a semejante nivel de agravios. Necesitamos urgente un plan de lucha, paro nacional y una huelga general para derrotarlos. Las mujeres y diversidades, las jóvenes, las piqueteras, las trabajadoras, no nos vamos a quedar esperando ninguna acción de las CGT o las CTA traidoras, que negocian los despidos y la destrucción del salario, como acaba de hacer el Suteba de Baradel sin convocar al paro en defensa de la docencia y la educación en la Provincia de Buenos Aires donde Kicillof, al mejor estilo Milei, no sólo ajusta de manera brutal, sino que estableció el descuento de días contra el derecho a huelga. Más que nunca este 8M será una instancia de lucha contra el gobierno, contra todas las formas de violencia. No vamos a permitir retrocesos contra la figura del femicidio, en un país donde en 2024 una mujer fue asesinada cada 30 horas. Vamos a defender el aborto legal, la ESI y todos nuestros derechos en las calles.”

8 de Marzo: Movilización en Mar del Plata por el Día de las Mujeres Trabajadoras

Bajo el lema «Acá estamos» el Movimiento de Mujeres y Diversidad encabezará este sábado la movilización por el microcentro marplatense.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, diversas organizaciones feministas, sindicales y sociales de Mar del Plata nucleadas en el Movimiento de Mujeres y Diversidad convocan a una gran movilización el próximo 8 de marzo para exigir igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y el fin de la violencia de género.

La concentración tendrá lugar este sábado a las 17:30 h en el Monumento a San Martín, desde donde a las 18 partirá una marcha por las calles de la ciudad, con consignas que denuncian la precarización laboral, la brecha salarial, la sobrecarga de tareas de cuidado y la violencia machista que sigue cobrando vidas.

Desde el Movimiento de Mujeres y Diversidad señalan que: “Acá estamos. La violencia promovida e institucionalizada desde el discurso hegemónico encabezado por el presidente Javier Milei, impacta significativamente en la creciente cifra de feminicidios y denuncias por violencias por motivos de género».

“Tomando especial relevancia los ataques hacia la diversidad: lesbianas violentadas, quemadas o atacadas en el espacio público; Persecución de la comunidad travesti trans y la acusación de pedófilos a la población homosexual por parte del presidente en Davos ante los ojos del mundo. En enero y febrero se cometieron 52 femicidios y 69 intentos femicidio en Argentina, esto es alarmante, un femicidio cada 27hs”, agregaron.

La jornada contará con la participación de diversas referentes del Movimiento de Mujeres y Diversidad, así como intervenciones artísticas y culturales que acompañarán la jornada de lucha.

Se invita a toda la comunidad marplatense a sumarse a la movilización y manifestar su apoyo a la lucha de las mujeres y diversidades.

