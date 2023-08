Día del niño: juguetes con precios de 5 cifras y alerta por faltantes

Los coletazos de las PASO empezaron a hacerse notar. Con un dólar un 20% más caro y a menos de una semana para el Día del Niño, los mayoristas de juguetes suspendieron las ventas y durante la mañana de este lunes comenzaron a llegar las primeras listas de aumentos. «Hay entregas que no se van a hacer antes del domingo», advirtieron desde el sector,

La industria de los juguetes se compone un 40% por productos nacionales y el 60% restante por artículos importados. El mayor impacto se registra, sobre todo, en los artículos que llegan desde el exterior.Regalos

La primera reacción del mercado, ante la incertidumbre por el nuevo escenario político, fue frenar las ventas. «Uno de los mayoristas más importante del sector suspendió las ventas. Nosotros también lo estamos evaluando, solo le estamos entregando productos a nuestros clásicos clientes. Pero esto podría modificarse en solo horas», explicó una fuente del sector fabricante de una marca nacional y dueña de una importante cadena de jugueterías.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguetes (CAIJ) reconocieron que, ante la incertidumbre política y económica que rige en el mercado, muchas empresas paralizaron las ventas. Pero, según Emmanuel Poletto, presidente de la entidad, «las fábricas ya habían entregado la mayoría de los pedidos a las jugueterías».

El domingo será un Día del Niño austero

Algunos productos puntuales pueden estar faltando en las góndolas y será difícil que lleguen a las jugueterías antes del domingo. «Las ventas vienen muy austeras, este escenario complica aún más el panorama de cara al fin de semana», explicó una empresaria del sector.

Ya llegaron los aumentos

«En el caso de los productos importados registramos una suba del 130%«, explicó Poletto. Aunque reconoció que esa suba se incrementará aún más esta semana como consecuencia del nuevo impuesto PAIS, el alza del dólar y los sorpresivos resultados electorales. «Es probable que haya aumentos estos días», dijo.

En la industria nacional también se siente el impacto. Muchos de los insumos son importados. «El plástico y los componentes electrónicos para nuestros productos Rasti, habían aumentado hace poco un 7% cuando pusieron el impuesto PAIS y hoy ya aumentaron de nuevo un 22% como resultado de las PASO», explicó Daniel Dimare, director de marketing de la empresa Rasti.

Si bien los fabricantes ya tienen que enfrentar nuevas listas de precios, aseguran que en la mayoría de los casos no se trasladarán al consumidor final. «Las jugueterías que nos consultaron por los precios, les dijimos que ya estamos jugados y no podemos aumentar las listas hasta la semana que viene. Muchas jugueterías harán lo mismo con nuestras marcas porque no pueden actualizar todo en la semana más importante del sector», explicó Dimare.

La industria nacional ya siente el impacto de la suba del dólar

«El problema es la pérdida de capital de trabajo que se dará cuando las jugueterías quieran reponer y tengan que pagar un 22% más, pero ellos los vendieron sin aumentos», agregó el empresario.

Otra fuente del sector con cadena de jugueterías explicó que, por ahora, no se incrementaron los precios. Pero, ante la incertidumbre, no saben si antes del domingo algunos productos tengan que remarcarse. «Lo vamos evaluando segundo a segundo. No queremos subir los precios porque no hay buen nivel de venta», reconoció.

Las ventas minoristas de enero a julio cayendo un 10% en unidades, en comparación al año pasado. «Si bien las ventas de estos meses no son buenas, se espera un Día del Niño moderado, manteniendo las ventas en unidades del año pasado aunque seguramente el gasto por juguete no se incrementará considerablemente al nivel de la inflación, por lo tanto, la gente comprará la misma cantidad de juguetes pero más económicos», sostuvo Dimare.

El Día del Niño explica el 60% de las ventas anuales, donde 7 de cada 10 regalos que se realizan son un juguetes. «El precio promedio de los juguetes más vendidos estarán entre $ 3000 y $ 5000. Aquellos cuyos precios al público superan el umbral de $ 12.000, son los que no tienen rotación actualmente. Ninguno de nuestros lanzamientos para este Día de la Niñez, supera los $ 11.000«, concluyó Dimare.

Las promociones; ¿La salvación?

Actualmente hay cerca de 180 empresas productoras de juegos y juguetes, todas micro, pequeñas y medianas empresas familiares ubicadas principalmente en el AMBA.

LAS VENTAS VIENEN SIENDO MUY AUSTERAS Y DESDE EL SECTOR LES PREOCUPAN LOS NÚMEROS PARA EL PRÓXIMO DÍA DEL NIÑO

El mercado se distribuye en una red de 3500 comercios de los cuales 3200 son pequeños y 300 son bocas de grandes cadenas de jugueterías. La distribución se realiza a través de los canales mayoristas que proveen a los pequeños y medianos comercios como jugueterías, bazares, negocios de artículos para el hogar y polirrubros. Mientras que los súper e hipermercados explican un 30% del canal de comercialización.

«Para la industria el Día del Niño y la Navidad son las fechas más importantes. Una devaluación del 20% a una semana del Día del Niño es un balde de agua fría. Los bolsillos de la gente no resisten más subas en los precios», agregó Laura Weisvein, Secretaria de la Asociación Argentina de Juguetes y Afines (Aadeja) y Directora de las jugueterías Giro Didáctico.

«La gente necesita aprovechar las promociones, y los comerciantes vender por eso hay muchos acuerdos con las entidades bancarias para todo agosto», dijo Poletto. El pasado 8 de agosto «realizamos la quinta edición de la Noche de las Jugueterías, una jornada en la que los comercios extendieron sus horarios de atención ofrecieron promociones bancarias con descuentos del 25% promedio y 3 cuotas sin interés», dijo. «Esta semana continuarán ciertos beneficios y alianzas con bancos», concluyó.

«Esta semana deberíamos estar avocados a cosechar lo sembrado después de tanto trabajo. Sin embargo, la incertidumbre es lo peor para la venta, pero esta vez la cosecha se la llevan los políticos con sus decisiones», concluyó Weisvein.

Fuente: El Cronista

