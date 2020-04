Día Mundial del Libro: las mejores opciones para festejarlo online

A falta de actividades al aire libre, internet se convirtió en el centro de atención para celebrar la lectura. En esta nota una selección de propuestas realizadas desde editoriales, ferias del libro, organismos estatales y medios de comunicación, con propuestas en redes sociales, lecturas masivas, podcasts y sueltas de libros

Esta edición del Día Mundial del Libro sin dudas será atípica. Con gran parte de las personas del globo en cuarentena, la posibilidad de recorrer librerías, de participar de suelta de libros o eventos al aire libre no existe. Sin embargo, todo lector tiene -sin importar las dimensiones- su propia biblioteca, por lo que por más que no haya eventos clásicos, si los habrá en internet, esa ventana de escape que, como un libro, nos permite volar más allá de nuestras realidades.

La razón de porqué hoy se celebra el Día Mundial del Libro y lo Derechos de Autor tiene mucho de fortuito: el destino quiso que dos de los grandes fundadores de la literatura, tanto anglosajona como en español, como William Shakespeare y Miguel de Cervantes, murieran el mismo día. Quiso también que uno de los primeros grandes autores nacido en este continente, Inca Garcilaso de la Vega, diera su último respiro en aquella fecha: 23 de abril de 1616.

También quiso, unos cuantos siglos mediante, que Vicent Clavel Andrés, un librero español, lograra que allá, por 1926, la Cámara Oficial del libro de Barcelona aprobara el festejo del Día del Libro en la ciudad condal. Así, hasta que en 1995 la Unesco tomó el antecedente catalán para convertirlo en una celebración global.

Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare

Cómo festejarlo online

No habrá eventos masivos, pero eso no significa que no habrá festejos, homenajes e incluso destacados espacios para disfrutar de la literatura, como los podcast. A continuación, una selección de encuentros virtuales que tendrán, en su mayoría, a las redes sociales como eje:

La Agencia de noticias española Efe promueve una lectura virtual del Quijote de la Mancha en la que participarán cerca de un centenar de representantes de diversos ámbitos, la mayoría desde el confinamiento en sus hogares.

Desde ayer y hasta el jueves, a través de la cuenta de Twitter principal de Efe, @EFEnoticias, autores literarios, actrices y actores, músicos, responsables culturales, periodistas, diseñadores de moda, como representantes del mundo del arte, cocineros, deportistas o toreros, de España y de América Latina, suben sus vídeos que muestran los diferentes acentos de las ricas variantes del español de ambos lados del Atlántico, y en los que están representados también el catalán, el euskera y el gallego.

Por su parte, la editorialPenguin Random House propone “Libros que son refugio”, que incluye sorteos, audiolibros gratis y entrevistas.

Bajo el hashtag #DíaDelLibroEnCasa, invitan a los lectores a subir una imagen que emule la famosa fotografía de Gabriel García Márquez con Cien años de soledad como sombrero o techo a dos aguas, según la mirada. Eso sí, el libro para la representación es abierto a elección de cada lector.

Gabriel García Márquez con su «Cien años de soledad» en la cabeza

En el Instagram @megustaleerarg habrá un vivo con Isabel Allende y la programación de Casa Tomada, una gran fiesta en directo que convocará a más de 80 autores en entrevistas, conversaciones con sus lectores y recitales poéticos. Ya están confirmados: Rosa Montero (España), Guillermo Arriaga (México), Martín Caparrós (Argentina), Paolo Giordano (Italia), Eva Baltasar (España), y Javier Ruescas (España), entre otros.

Desde la Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, realizaron dos producciones. Por un lado, un video en homenaje a los autores argentinos, a través de una narración que propone un recorrido diverso por más de 30 títulos que aglutinan diferentes géneros, intereses y públicos. Y, por otro, se desarrolló una cronología del libro en la Argentina para reflexionar sobre la tradición y potencialidad de la edición. PlayDía Mundial del Libro – Homenaje a los escritores argentinos

“Esta herramienta es de interés general, pero resulta muy útil para las currículas escolares. Aquí se muestra la historia del libro no como una sucesión de títulos, aunque hay algunos de ellos, sino como la construcción de una industria en la que participan la imprenta, el periódico, la editorial, la librería y la biblioteca”, comentó Oche Califa, director Institucional y Cultural de la FEL en un comunicado.

Por otro lado, la otra gran feria del libro de la región, la de Guadalajara, presenta una maratón de lectura virtual de Crónicas marcianas, de Ray Bradbury, que comenzará con una transmisión en vivo a las 10 am de México (a las 12 en Argentina) con 200 participantes.

Ray Bradbury

Desde la editorial Anagrama se han “centrado en apoyar las iniciativas de los libreros, que son los verdaderos protagonistas de este día, y las plataformas de fomento de la lectura”, explicaron. Para eso, en su sitio se encuentra la sección “Un café con…”, donde se puede ingresar a entrevistas a libreros de España y la Argentina en la que comparten sus opiniones sobre la situación actual, sus miedos y esperanzas para el futuro.

Editorial Planeta promueve el hashtag # LosLibrosSonEsenciales a partir del cual invitan a compartir sus experiencias de lectura y reforzar en estos momentos que “impulsar la lectura es una forma de ofrecer sostén emocional a las personas”.

Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se puso a disposición a través de la web Cultura en Casa una serie de títulos para que se puedan leer de forma gratuita. Entre los títulos disponibles se encuentran Cómo atrapar el universo en una telaraña, de Tomás Saraceno; Escribir Buenos Aires. Miradas de una ciudad literaria: escritores fundamentales de nuestra literatura (Esteban Echeverría, Domingo F. Sarmiento, Juana Manso, Eduarda Mansilla, Lucio Vicente López, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Oliverio Girondo, Alfonsina Storni, Roberto Arlt y Norah Lange); Mundo Quinquela: la vida del artista plástico y líder comunitario que cambió La Boca para siempre; Paganos. Antología de santos populares, con las historias de. El Gauchito Gil, Gilda, La Difunta Correa, Almita Visitación Sibila, San La Muerte y muchos otros de los “santos paganos”, y Filosofía y cine. De Friedrich Nietzsche a David Lynch, de Carlos Fernando Alvarado Luque, entre otros.

También, en el mismo sitio, se encuentra la sección Lecturas guiadas, que cada quince días acompaña la lectura de un libro disponible en formato digital con reflexiones del autor/a sobre el texto, el contexto en que fue escrito o publicado y el impacto que tienen las lecturas en marcos de encierro. En +Poesía se acercan recomendaciones y citas de poetas clásicos y contemporáneos para adentrarnos en el mundo de la poesía, y en ¿Cómo ordenar tu biblioteca?, el escritor Juan Desiderio da tips semanales con distintas propuestas para organizar las bibliotecas que cada uno tiene en su casa.

En el podcast LIBRXS se continúa esta propuesta con una entrega semanal para explorar nuevas formas de vincularse con la literatura. Actualmente se puede escuchar el podcast Literatura en las redes conducido por Manuel Aidelman.

En el área podcasts también se destacan Borges: una introducción, en el que a lo largo de doce episodios, el escritor Santiago Llach recorre la vida y la obra de Jorge Luis Borges. Incluye entrevistas a escritores como Pedro Mairal y críticos como Beatriz Sarlo.

En el podcast Vidas prestadas, la periodista cultural Hinde Pomeraniec recibe a un autor o intelectual en cada emisión. dura una hora y tiene diversas secciones, como Mesita de Luz, donde grandes lectores cuentan qué están leyendo; En voz alta, donde autores o actores leen fragmentos de textos o poemas, entre otras.

En Ficción Marciana se recrean relatos donde la narrativa es la protagonista, como ficción sonora o como audiolibro: partir de relatos clásicos o contemporáneos de terror, ciencia ficción o fantasía, los oyentes son transportados a territorios disímiles, a través de historias adaptadas cuidadosamente al formato podcast para conformar una antología de lo improbable.

Y para los que prefieren los textos en inglés, el podcast indicado es The New Yorker: The Writer’s Voice, en donde los nuevos talentos de las letras leen sus últimas creaciones. Otra propuesta imperdible es la lectura, también en inglés, de La balada del antiguo marinero, el poema que Samuel Taylor Coleridge publicó en 1798. Allí, diferentes estrellas como Iggy Pop, Jeremy Irons y Tilda Swinton y autores como otras personalidades relacionadas al mundo de la cultura leen esta famosa obra considerada “la primera obra moderna de literatura que aborda la idea del aislamiento”. PlayThe Ancient Mariner Big Read

Finalmente, desde el área de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires se propone Libros puerta a puerta: una suelta de libros especial para los adultos mayores, quienes deben llamar al 147 para hacer saber sus ganas de recibir un libro y en base a dos o tres preguntas simples para conocer sus intereses, será elegido un ejemplar y uno de los voluntarios del Programa Mayores Cuidados se lo acercará hasta su casa contemplando todas las medidas de prevención que se requieren.

