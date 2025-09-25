Día Mundial del Turismo: Mar del Plata entre los destinos más buscados por los argentinos en Google

Google dio a conocer cuáles fueron los destinos argentinos que más generaron interés en su buscador durante el último año.

En el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo 27 de septiembre, Google dio a conocer cuáles fueron los destinos argentinos que más generaron interés en su buscador durante el último año. Entre los turistas locales, Mar del Plata se destacó como la tercera ciudad más consultada, detrás de Buenos Aires y San Carlos de Bariloche, reafirmando su lugar como uno de los principales polos turísticos del país.

El informe de Google, basado en su herramienta Destination Insights, muestra que los argentinos además buscaron información sobre Córdoba y Mendoza, mientras que los extranjeros prefirieron Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Ushuaia y Córdoba.

Tecnología para planificar el viaje

Google también recomendó varias funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial para hacer más simple y personalizada la experiencia de viaje:

Gemini , asistente personal para crear itinerarios a medida según tiempo disponible, transporte, presupuesto y preferencias.

, asistente personal para crear itinerarios a medida según tiempo disponible, transporte, presupuesto y preferencias. Vista Inmersiva , que permite explorar atracciones y rutas antes de viajar, visualizando lugares emblemáticos de ciudades como Buenos Aires y Mar del Plata.

, que permite explorar atracciones y rutas antes de viajar, visualizando lugares emblemáticos de ciudades como Buenos Aires y Mar del Plata. Live View y Gemini Live , para recibir indicaciones en tiempo real y conocer detalles sobre puntos de referencia durante el recorrido.

y , para recibir indicaciones en tiempo real y conocer detalles sobre puntos de referencia durante el recorrido. Google Fotos, que ayuda a editar recuerdos de viaje, mejorar la iluminación, eliminar elementos no deseados y organizar las fotos por destino.

Contenido local y experiencias virtuales

Además, YouTube y Google Arts & Culture ofrecen contenido de creadores argentinos que permiten conocer ciudades y destinos turísticos sin moverse de casa. Entre ellos se destacan Nico Villa, Ceci Saia y David Elorza, quienes muestran desde experiencias urbanas hasta aventuras en lugares icónicos del país.

Con su vasta oferta de playas, gastronomía y actividades culturales, Mar del Plata sigue consolidándose como un destino elegido por los argentinos, especialmente durante los períodos de vacaciones y fines de semana largos, combinando tradición y modernidad en cada visita.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios