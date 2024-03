Día Mundial del VPH: de qué se trata esta enfermedad, a quiénes afecta y dónde vacunarse en la Provincia

Todos los 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de Concientización del Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV), una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común, que afecta tanto a mujeres como a hombres sexualmente activos. Conocé de qué se trata y cómo prevenirla.

El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) es una familia de virus que se transmite por contacto sexual y que es muy común en toda la población. Se estima que todas las personas sexualmente activas la contraerán en algún momento de su vida, incluso sin mostrar síntomas.

Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan la zona genital y anal. Aunque también puede afectar otras zonas, como la garganta. Los VPH se clasifican en dos:

Los VPH denominados “de bajo riesgo oncogénico”, que generalmente se asocian con lesiones benignas, como verrugas y lesiones de bajo grado.

Los VPH denominados “de alto riesgo oncogénico”. Son alrededor de 15 tipos y los más comunes son el 16 y el 18.



Aunque en muchos casos el VPH desaparece por sí solo sin tratamiento, la infección persistente por los tipos de alto riesgo puede evolucionar a cáncer. Uno de los tipo cáncer más frecuente causado por el VPH es el de cuello de útero. Sin embargo, otros cánceres pueden ser también causados por VPH, como de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

La mayoría de las personas no presentarán síntomas de infección por el VPH, ya que el sistema inmunitario suele eliminar el VPH del cuerpo en uno o dos años, sin efectos duraderos.

A pesar de ello, algunas infecciones por VPH pueden causar la aparición de pequeños bultos ásperos (verrugas genitales) en la vagina, el pene o el ano y, excepcionalmente, en la garganta. Estas verrugas pueden ser dolorosas, causar prurito o sangrado o provocar la inflamación de las glándulas.

En el caso de que la infección por el VPH no desaparezca por sí sola, puede provocar cambios en las células del cuello uterino, lo que conduce a lesiones precancerosas que, de no tratarse, pueden desembocar en un cáncer cervicouterino. En general, el cáncer cervicouterino tarda de 15 a 20 años en manifestarse tras una infección por el VPH.

HPV: ¿Quiénes pueden vacunarse contra la enfermedad?

Además del uso del preservativo y los controles ginecológicos anuales, la vacuna es el mejor método de prevención contra esta enfermedad. Cuando se administra en las edades recomendadas, la vacunación protege contra la infección por el VPH, previniendo el desarrollo de enfermedades asociadas como verrugas genitales y cánceres.

De acuerdo al calendario de vacunación, la inmunización se aplica a mujeres de once años nacidas a partir del año 2000 y a los varones de once años, nacidos desde el año 2006. En caso de no haber recibido la vacuna a la edad correspondiente, la misma está disponible para las mujeres nacidas a partir del año 2000 y los varones nacidos a partir del año 2006 y que tengan menos de 26 años al momento de la vacunación.

¿Dónde vacunarse contra el HPV en la Provincia de Buenos Aires?

Según indicó el Ministerio de Salud bonaerense, la vacuna contra el HPV se encuentra disponible en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de toda la provincia de Buenos Aires.

