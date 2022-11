Diabetes: “Una de cada 10 personas puede llegar a tenerla”

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes en busca de concientizar y sensibilizar sobre esta problemática en todo el mundo. Se trata de una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

Según el Ministerio de Salud, “se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición”.

Existen varios tipos de diabetes y es una de las enfermedades más comunes. Portal Universidad se comunicó con Sebástian Bienaimé, médico y docente de la Escuela Superior de Medicina de la UNMDP, para dialogar sobre la temática, sus síntomas y consecuencias.

El especialista indicó que “está dentro de lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, que son la gran epidemia del mundo de hoy en día. Antes, eran de enfermedades infecciosas, pero con el advenimiento de los antibióticos y la vacunación la mortalidad disminuyó notablemente, y han aumentado muchísimo las enfermedades crónicas no transmisibles”.

“Son enfermedades derivadas de los estilos de vida modernos, el sedentarismo, el estilo alimentario en general, el estrés”, expresó.

A su vez, hizo hincapié en la definición específica de la diabetes y detalló que “es un trastorno del metabolismo, el cual se traduce en un aumento de la glucemia o un aumento del azúcar en la sangre”.

Tipos de diabetes

Este aumento que se produce, “es un problema con la insulina”, comentó y explicó que hay dos tipos de diabetes, “la de tipo uno y la de tipo dos. En la primera, no hay insulina prácticamente, la célula productora no funciona. Esas personas necesitan si o si de la insulina, no tiene otro modo de tratamiento, se las diagnostica generalmente de niños o muy jóvenes y requieren la insulina para el resto de su vida”.

En el segundo tipo, “el problema no está en la producción de insulina, pero hay una falla generalizada de la célula en aceptar la insulina y se produce insulinorresistencia. Al contrario, la insulina aumenta en el cuerpo porque no se puede utilizar, pero en definitiva se traduce en lo mismo que es el aumento del azúcar en sangre”, afirmó.

“Este tipo es el más frecuente. Si tomamos el 100% de los diabéticos, el 95% se lo lleva este tipo de diabetes, y generalmente se diagnostica en edades más avanzadas. Tiene mucho componente genético y también va muy ligado al sobrepeso y a la obesidad”, señaló Bienaimé.

¿Cuáles son los síntomas?

El médico detalló que “el problema de la diabetes, como en otras enfermedades de este tipo, es que durante mucho tiempo pueden no tener síntomas, sobre todo si al principio las elevaciones del azúcar son muy leves”.

Por lo tanto, “durante un tiempo no se van a tener síntomas, sobre todo cuando hablamos de la tipo dos, la más frecuente. La tipo uno aparece de manera brusca y tiene síntomas, la tipo dos puede pasar mucho tiempo sin síntomas, por eso son importantes los chequeos”, informó el docente.

Cuando aparecen los síntomas, “se traducen por un deseo muy grande de tomar líquido polidipsia,y esa ingestión aumentada de líquidos va a hacer que la persona vaya a orinar muy seguido, la pérdida de peso, las ganas de comer mucho también pueden acompañarse”, comentó.

Los anteriormente mencionados son los síntomas primarios, pero cuando comienza a avanzar, “no es tanto la elevación del azúcar sino que el resto va produciendo daños en ciertos órganos con el tiempo. Vienen síntomas derivados de esas complicaciones”, mencionó.

El docente explicó cuáles órganos pueden ser afectados y detalló: “uno puede ser el corazón, puede producir problemas de infarto o lo que se llama isquémicos. Puede perjudicar al riñón, llevando a una insuficiencia o disminución progresiva del funcionamiento. Puede perjudicar a las retinas de los ojos, produciendo retinopatía diabética, puede atacar también en parte por la afección de los vasos sanguíneos, daños a nivel cerebral e incluso en conjunto con la hipertensión puede producir ACVs”.

A lo que agregó que “por estos problemas que causa mala circulación, puede producir que haya obstrucción de la circulación de algunos lados, como por ejemplo en dedos de los pies, puede llegar en algunos casos hasta la amputación de miembros”.

Bienaimé destacó que “si hay una alteración de la circulación, el pie es un lugar que se ve particularmente afectado. Otra cosa que tiene la diabetes es una neuropatía, una afección de los nervios, particularmente en las piernas y pies, puede producir una falta o disminución de la sensibilidad”.

Prevención

Frente a las complicaciones que puede traer la enfermedad y la necesidad de una prevención y sensibilización sobre la misma, Bienaimé expresó que “lo primero es la concientización, entender la importancia que tiene para personas jóvenes o personas que no tiene grande problemas de salud, que capaz ven a la diabetes como algo lejano pero es importante saber que es un problema muy frecuente. La proporción de diabéticos puede variar de un lugar a otro pero ronda un 10% de la población, una de cada 10 personas puede llegar a tenerla”.

El médico hizo referencia a dos tipos de prevención, la primaria y la secundaria. “En el caso de la diabetes, la primaria no la tenemos”, que serían todas las medidas que uno puede tomar para evitar la aparición de la enfermedad.

En el caso de la secundaria, se trata de poder diagnosticar lo antes posible y que su repercusión sea mucho menor. “El diagnóstico lo más precoz posible, para hacer eso es necesario hacer los chequeos médicos, el análisis de la glucemia, la glucosa en sangre es el test por excelencia”, comentó

“Lo que es parte del tratamiento de la diabetes, si se incorpora de joven una alimentación saludable y la actividad física, va a ser que si uno tiene predisposición a tener diabetes, con un un buen estilo de vida, no va a ser suficiente para evitar la aparición pero si la va a retrasar, va a hacer que sea una diabetes de curso muy leve”, afirmó el docente.

Bienaimé hizo referencia a tres características fundamentales del tratamiento: “actividad física aeróbica diaria, por los menos 30 minutos por día de caminata o alguna actividad aeróbica como andar en bicicleta, natación, baile, etc. La segunda es la alimentación, en particular en los diabéticos lo fundamental es la disminución de los azúcares”.

“Hoy en día no se lleva tanta restricción, si se deben las harinas o azúcares complejos comer con moderación, comer mucha fruta y verdura y tratar de restringir la mayor medida posible los azúcares”, aclaró.

Por último afirmó que “hay medicación para la diabetes tipo dos que son de fácil acceso. Existe un programa de diabetes que asegura el acceso gratuito en todo el país y con esos tres ejes en general uno puede llegar a tener una vida normal”.

