DIEGO DOMINGORENA FUE REELECTO EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DISTRITO 9

Por una amplia mayoría, la lista encabezada por el actual presidente, Arq. Diego Domingorena, se impuso en las elecciones realizadas el pasado martes en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, alcanzando cerca del 70% de los votos.

Los porcentajes en este distrito fueron: Lista Nº 1 “Arquitectos a las Cosas” el 68% y la Lista Nª 9 “La Profesión Primero” el 32%, en tanto que a nivel provincial la Lista 1 “Arquitectos a las Cosas” logró el 83% y la Lista 5 “Arquitectos con la Púrpura” el 17%.

Domingorena destacó que los comicios se desarrollaron con «total normalidad pese a las denuncias infundadas que fueron saldadas”.

En cuanto al resultado “la verdad que estamos muy satisfechos –dijo-. Hicimos una muy buena elección en las delegaciones del distrito, que fue parte de nuestra gestión perseguir el rol federal del Colegio», puntualizó.

Después señaló que «creo que es una recompensa al trabajo que se hizo durante toda la gestión. Hay un montón de equipos, de grupos de trabajo, proyectos que se realizaron, proyectos que están por venir y entiendo que la matrícula lo reconoció y lo plasmó en las urnas.

Finalmente comentó que “Proyectando futuro es nuestra consigna de la actual gestión y ahora más que nunca seguiremos con esa consigna para alcanzar un montón de cuestiones que están pendientes, que la matricula reclama y haremos lo posible para satisfacerla», anunció.

Las autoridades, que dirigirán los destinos de la institución por el período 2025- 2028, asumirán el próximo 11 de diciembre. La Mesa Directiva quedó conformada por los arquitectos Diego Domingorena (presidente), Paula Suero (secretaria) y Fabián Bruno (tesorero).

Suero agradeció a sus compañeros y compañeras del IHAT (Instituto de Hábitat y Territorio) por el intenso trabajo y a la Mesa Directiva actual “por la confianza y porque me siento muy orgullosa y muy honrada por este nuevo compromiso”

Por su parte Bruno expresó que “esto se logró gracias a trabajar en equipo y de entrada se sintió el acompañamiento general de todos, aportando trabajo, esfuerzo, ideas. Aprendí mucho de esta gestión y agradezco la confianza para este cargo”

En tanto la actual tesorera Adriana Lucchetti, que a partir del próximo será la primera presidenta del Tribunal de Disciplina de la historia, señaló que “para mí es un orgullo y un compromiso. Esto se logra con el trabajo de muchos pensando en otros muchos y así se va creciendo dejando de lado los egos, los intereses personales y cuando uno apuesta a lo colectivo, normalmente las cosas salen bien. Ya es la tercera vez que salen bien, o sea que estamos caminando como tenemos que caminar”, concluyó

Mientras que el actual secretario Leandro Zapata aseguró que el colegio es un lugar que te marca, “representamos a mucha gente y siempre trabajamos no para algo personal sino para hacer un mejor colegio y en ese sentido creo que hicimos mucho y vamos a seguir haciéndolo”, puntualizó.

Por último, el presidente reelecto Domingorena agradeció a todos y todas que acompañan esta lista desde hace 15 años. “Teníamos un montón de proyectos que se concretaron pero estaba preocupado porque pensaba qué iba a pasar con el Museo MARC y con el Espacio Cova. La gestión es efímera pero estas cosas son materiales, están funcionando, sabemos el trabajo que nos llevó hacerlo, lo que cuesta sostenerlo, cómo usamos la imaginación todo el tiempo para que se mantengan solo. Hay un montón de equipos armados, mucha gente joven que está esperando su lugar y que viene empujando y eso me da la esperanza de que esto va a continuar”, subrayó.

