Diputados bonaerenses rechazaron de forma unánime la derogación de la Ley de Zona Fría

La resolución fue aprobada de forma unánime en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

La resolución aprobada de manera unánime en la Cámara baja bonaerense rechazó la decisión del gobierno nacional de quitar la Zona Fría a gran parte del sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, pese a que las condiciones climáticas no se modificaron.

El diputado Gustavo Pulti, autor de la iniciativa aprobada en la Legislatura con aportes de varios diputados y diputadas, destacó que “el Congreso también tiene que defender este beneficio para los vecinos, tal como hizo ayer rechazando los vetos al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica”.

En ese sentido, agregó que “se quita la zona fría sin que hayan cambiado las temperaturas que justificaron el beneficio. Y tampoco mejoraron las condiciones económicas: todo lo contrario”.

El legislador marplatense consideró que «el poder adquisitivo se deteriora producto de las políticas económicas de Milei. La industria cae, hay menos trabajo y las jubilaciones no alcanzan a cubrir la canasta mínima”.

Al remarcar la importancia de sostener derechos adquiridos, Pulti subrayó el rol del Congreso: “Así como ayer se defendió la universidad pública y la salud pediátrica frente a los vetos presidenciales, ahora también corresponde que el Congreso defienda a los vecinos y vecinas del sur y sudeste bonaerense que necesitan este beneficio para poder calefaccionar sus hogares”.

La Ley 27.637 de Zona Fría, sancionada en 2021, reconoció una realidad concreta: en ciudades como Mar del Plata y la región el consumo de gas es mayor por las condiciones climáticas. Por eso se establecieron descuentos del 30% y del 50% en las facturas de los usuarios residenciales, entidades de bien público y clubes de barrio.



“La decisión aprobada en la Cámara de Diputados bonaerense expresa con claridad la preocupación frente a la pérdida de un derecho que impacta en la vida cotidiana de miles de familias. El gobierno nacional pretende ajustar también sobre la calefacción de los hogares, pero los bonaerenses no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se les quita a nuestros vecinos lo que les corresponde por justicia. El Congreso debe estar a la altura y frenar este atropello”, finalizó el legislador.

Fuente: Mi8

