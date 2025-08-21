Diputados dio media sanción al proyecto para cambiar el huso horario en todo el país

Con 151 votos a favor, se dio media sanción al proyecto de Julio Cobos para retrasar una hora el reloj en todo el país y adecuarlo a la luz solar.
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que propone modificar el huso horario en Argentina. La iniciativa, presentada por el ex vicepresidente Julio Cobos, busca que los relojes del país se retrasen una hora para alinearlos con la luz solar y, al mismo tiempo, reducir el consumo de energía eléctrica.
El proyecto establece que Argentina adopte el huso horario de -04 GMT, correspondiente al Sistema Internacional de Husos Horarios, ya que actualmente el horario oficial está fijado en -03 GMT. Según el texto, durante el verano el Gobierno podría volver al huso de -03 GMT, aplicando un esquema similar al del horario estival.
En sus redes sociales, Cobos explicó: “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes. Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto”.
Fuente: Ämbito