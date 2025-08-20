Diputados restituyeron la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazaron el veto presidencial

Con 172 votos afirmativos, la Cámara baja repuso la norma que garantiza derechos básicos a personas con discapacidad. Desde Mar del Plata, la concejala Eva Ayala presentó un proyecto para que la ciudad también se exprese contra el veto.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes por amplia mayoría la insistencia de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y de esta forma rechazó el veto presidencial que había dejado sin efecto la norma.

El resultado de la votación fue de 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, con un total de 247 legisladores presentes en el recinto. La decisión alcanzó los dos tercios necesarios para volver a poner en vigencia la ley, que había sido impulsada por organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad.

Según informaron fuentes parlamentarias, la medida restituida garantiza derechos básicos vinculados a la educación, la salud, la rehabilitación, el trabajo y la protección social, en un contexto de fuertes cuestionamientos a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

En Mar del Plata, la concejala de Acción Marplatense, Eva Ayala, celebró la decisión y anunció que desde el bloque local se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para que la ciudad también se manifieste en contra del veto. “Es una decisión que devuelve dignidad y garantiza derechos. Frente al ajuste y la insensibilidad, el Congreso eligió humanidad”, expresó.

