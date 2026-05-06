Directivos de la industria textil pidieron en Diputados por medidas para competir contra las importaciones

Industriales textiles calificaron la situación de «crisis importante». Fuerte cruce con un legislador libertario que proviene del rubro

Dirigentes de cámaras textiles formaron parte de una reunión informativa en Diputados.Diputados

Dentro del reiterado impacto en las pequeñas y medianas empresas, uno de los más apuntados es el de la industria textil, con unos 20.000 puestos de trabajo menos desde diciembre de 2023, de los cuales un 60% ocurrió en el último año según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). Es en ese marco que diputados de la oposición convocaron a referentes del sector, que hicieron hincapié tanto en la urgencia de la situación como en potenciales soluciones, y se deliberó por una posible ley de emergencia pyme.

El encuentro ocurrió en el marco de la Comisión de Comercio, que ya había nucleado la semana pasada a referentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. «Todos sabemos que la industria textil en la República Argentina está atravesando por una crisis», señaló el presidente del espacio, el cordobés Juan Brugge (Provincias Unidas), quien citó un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional para señalar que 754 empresas del sector han cerrado desde diciembre de 2023, de las 6.093 compañías. La próxima semana, la comisión volverá a reunirse con convocatoria a autopartistas.

«Tenemos para competir, pero dicen que cazamos en el zoológico», dijo en la reunión Marcos Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer y empresario. Minutos después Carolina Carregal, gerenta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, destacó que en 24 de los 27 meses la actual gestión cayeron las ventas de indumentaria en shoppings. «No estamos a favor de la apertura abrupta e irrestricta de todos los que son controles de importación, reducción de aranceles, contrabando y subfacturación de importaciones», enumeró y citó medidas de los Estados Unidos, México y Brasil para equilibrar la competencia con la venta en plataformas digitales.

La producción textil se derrumbó 33% interanual en febrero del 2026.

Precisamente, la Fundación Pro Tejer detalló en su último informe que la producción textil cayó 33% interanual en febrero y acumuló un retroceso del 36% frente a 2023, mientras que la confección de prendas registró una baja del 18% respecto de 2025. Además, el uso de la capacidad instalada se redujo entre el 27% y 32% -según el eslabón-.

Industriales textiles en Diputados

Dentro de las intervenciones, Guillermo Fasano, actual presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, aseguró que «a veces pienso que a los textiles nos hacen bullying: tienen cupos, reglamentaciones y limitaciones para todos pero para nosotros no». «Tiene que haber administración del comercio exterior», pidió y luego planteó que «no hay capacidad de generar capacidad adquisitiva de los salarios con esta estructura de costos».

A su turno, Marcos Meloni advirtió por el «contrabando pornográfico del NEA y el NOA: más de 50 camiones diarios están entrando» e ilustró que los precios de los productos del sector es competitivo: «De enero del 2016 a enero del 2025, el aumento general de inflación es 10.977% según IPC, mientras que la de los textiles es de 7.968%».

También intervino, Daniela Rabinovich, presidenta de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines, que sintetizó la demanda del sector: «La industria de la confección argentina no pide privilegios. Lo que necesitamos son condiciones razonables para poder producir, competir y seguir generando empleo en nuestro país. La industria de la indumentaria tiene un enorme valor estratégico para la Argentina, porque combina algo que pocas actividades logran al mismo tiempo: federalismo, empleo, inclusión y valor agregado nacional». «Defender esta industria es defender el trabajo femenino», señaló, planteando que representa una salida de empleo formal para las mujeres.

Juan Brugge y Pablo Farias, autoridades de la Comisión de Comercio.

Diputados

«No es una crisis más, es una crisis importante», calificó Carolina Carregal, que comentó la necesidad de «políticas equilibradas e inteligentes que permitan competir y trabajar». «Se está renunciando a que el país tenga capacidad productiva, que es a generar trabajo», agregó.

Entre las participaciones de los diputados estuvo la del santacruceño Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), quien proviene de sector empresarial textil: «El rubro en muchos casos se dedicó a cazar dentro del zoológico con sobreprecios que castigaban al consumidor argentino. […] Si bien hay un sector que está siendo perjudicado, lo que no se está viendo es que el costo de que a este sector le vaya bien por muchos años lo pagaron con hambre y necesidad la mayoría de los argentinos».

A su vez, aseguró que las empresas «se han beneficiado en muchos casos de la muerte de gente por la informalidad del sector». Tras ello sostuvo que predomina la evasión impositiva: «Ahora se rasgan las vestiduras, pero si hubieran hecho las cosas bien durante el tiempo que estuvieron trabajando, hoy no tendríamos este problema». «Muchas veces la gente no llega a fin de mes por pagar los costos de algunas industrias, que se han beneficiado con el verso de la industria nacional», consideró.

Fuente: ámbito

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