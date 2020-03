Disney rebaja todos los salarios de sus ejecutivos para hacer frente a la crisis por el coronavirus

Los cortes van del 20 al 50% para toda la línea superior del organigrama. El gigante audiovisual es uno de los más afectados por la pandemia

Disney recortará los salarios ejecutivos en hasta un 50% para enfrentar las consecuencias del parate económico que implica la crisis del Covid-19. En un mensaje dirigido por el nuevo CEO de la compañía, Bob Chapek, anuncia que los cortes irán del 20% en adelante para toda la plana de ejecutivos superiores (VP Senior, VP Ejecutivos, etcétera) en la compañía. En el caso de Chapek, que acaba de asumir el liderazgo de una de las empresas de medios y entretenimientos más grandes del mundo, recortará su salario a la mitad.

Mientras que el recien egresado CEO Bob Iger, quien logró durante sus muchos años al frente de la firma transformarla en un auténtico gigante y fue quien lideró las compras tanto de compañías como Lucasfilms o Marvel como la mega fusión con Fox, deja de percibir su salario anual (u$ 2,5 millones) aunque su paquete de retiro, de u$ 48 millones (mucho en bonos y acciones atados a los resultados de Disney y que fue altamente criticado por los accionistas) permanecerá sin cambios.

A nadie le caben dudas de que Disney es una de las empresas más poderosas del universo de los negocios. Pero es, también, una de las más afectadas por la actual crisis desatada por la pandemia. La mayoría de sus negocios requieren algo tan simple como que las personas salgan de sus casas. Gran parte de sus ganancias provienen no del negocio cinematográfico con el que se tiene especialmente identificada a la marca, sino de los parques temáticos, hoteles, cadena de cruceros y venta de merchandising y películas en soporte físico. El lector podrá pensar que aún se pueden vender muñecos y vasos de Mickey Mouse on line, pero el problema allí tiene que ver no solo con la logística sino con la importación de insumos y manufacturas. En resumen: Disney tiene la mayor parte de su línea principal de negocios paralizada.

Por lo tanto, la rebaja en los salarios más altos, que representan una diferencia exponencial a medida que se sube en el organigrama respecto de los estratos más bajos, implica un enorme ahorro y alivio financiero para la firma. Puede también el lector pensar que, después de todo, se trata de millonarios a los que no afecta demasiado en su vida este tipo de recortes, pero aquí también la moneda tiene dos lados: la carga impositiva para los ricos en los Estados Unidos es enorme y no es tan sencillo mantener la riqueza sin sostener la actividad. Eso también explica que los despidos y los «paquetes de compensación» que los acompañan para los grandes ejecutivos sean tan elevados. Y muy pocos son en dinero contante y sonante.

Capek advirtió en su memo, donde detalla los descuentos que recibirán los ejecutivos -lo que, además, es una buena manera de mostrar un «esfuerzo» a la tropa-, que la medida seguirá siendo efectiva hasta que el negocio muestre signos de recuperación. Ahora bien: lo más probable es que este ejemplo cunda en el resto de las empresas del sector, que sufre problemas similares. Lo que lleva también a ver qué sucederá con la competencia en el negocio del on demand, que -en principio- debería «crecer» ante las cuarentenas globales. Pero eso, paradójicamente, no sucede: toda la economía global cae y eso implica, también, incapacidad de pago por parte de los usuarios, al menos hasta que no haya alguna recuperación.

Fuente: baenegocios.com

