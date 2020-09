DISTEFANO: ACTOS PÚBLICOS DIGITALES Y PIEDAS. ENSAYOS CON OTROS OBJETIVOS

La Ley Provincial de Educación le otorgó a las Secretarías de Asuntos Docentes el rol de supervisión técnico administrativa de las escuelas y la conducción de los asuntos docentes de cada distrito.

Sus titulares acceden por concurso y tienen, entre otras responsabilidades, la de designar a todos los docentes mediante actos públicos utilizando los listados que elaboran los Tribunales. Para ello deben actuar sin influencia política o gremial y aplicando estrictamente el Estatuto del Docente.

Hasta hace unos años, estos organismos eran dirigidos por funcionarios docentes que dependían de la Subsecretaría de Educación y articulaban con Inspección General y Tribunales de Clasificación.

El Gobierno de Vidal decidió trasladar la Dirección de Asuntos Docentes a la Subsecretaría de RRHH y designó como Director y Subdirector a dos funcionarios no docentes. Esta determinación inició un proceso de ruptura con las otras dependencias vinculadas con las acciones estatutarias y comenzó a desandar el camino de fuerte capacitación a las SAD iniciado por anteriores directoras docentes (de diferentes pertenencias políticas) que prestigiaron con sus gestiones e improntas.

A inicios de este año, el Gobierno de Kicillof designó en el puesto de Directora a otra funcionaria no docente, recibida de abogada pocos meses antes de asumir, que comenzó a tomar conocimiento del sistema educativo provincial recién cuando asumió el cargo. Asimismo, mantuvo en la subdirección a quién ya lo ejercía en la administración anterior.

Comenzada la pandemia y al cerrar las SAD en todos los distritos, la DGCyE acordó el lanzamiento del PIEDAS para reemplazar los actos públicos, pero con algunas características extrañas: 1) Las designaciones no estarán a cargo de las SAD (de carrera) como explicita la Ley de Educación, sino de las Jefaturas (políticas). 2) Los Tribunales de Clasificación (clasifican listados y definen ordenes de mérito) no intervienen y las resoluciones no aclaran quien controla y ordena los listados. 3) Los contralores (certificación de servicios) no los realizan los Directores de escuelas ya que vienen directamente cargados desde La Plata y perciben haberes en base a información que no llega a las escuelas. 4) Si bien hay docentes que accedieron con título habilitante, hay muchos que no lo tienen y que en condiciones normales nunca podrían haber tomado cargo o asignaturas en los primeros meses del año, mientras que quienes figuraban en listado oficial, quedaron afuera.

A falta de gestionar con las SAD una propuesta de actos públicos virtuales con un formato similar al presencial, atendiendo a las particularidades de los distritos y la experiencia de cada actor educativo, se elaboró un engendro que no solo oscurece el proceso de designación sino que complica las acciones de cada secretaría y no da respuesta a las necesidades de las escuelas. Todo pareciera indicar que la intención es una renovación permanente del PIEDAS en lugar de utilizar los listados oficiales integrados por docentes merituados por la clasificación realizada por los Tribunales.

¿Cómo podría haberse hecho? 1- La escuela carga diariamente la necesidad de cobertura en el Portal ABC. 2- La SAD recibe el requerimiento y lo expone el día anterior al acto. 3- Se realiza el acto en un determinado horario que puede ser el mismo de los actos presénciales. 4- El docente con mejor orden en el listado oficial (o complementario), selecciona la opción preferida. 5- El sistema informático cruza sus bases de PDD, hoja de ruta, Host y PID (obleas) y automáticamente permite a la SAD designar. -Se contó con seis meses para actualizar bases de datos-. 6- La SAD informa a la escuela el mismo día quienes fueron designados.

¿Cómo se hizo? 1- Las SAD cargan los pedidos de coberturas al Portal ABC y simultáneamente los docentes se postulan. Si eligen una escuela y luego se carga otra que les agrada más, quedan seleccionadas las dos, o tres…o diez…. 2- Los tiempos de carga y postulación se definen desde La Plata. No intervienen las SAD. No discrimina entre distritos con 3 postulados de otro con 700 por asignatura. 3- Cuando se define la fecha de corte, cada SAD debe enviar un mail a cada aspirante para que defina con que postulación se queda. Los docentes tienen un plazo de 24 hs. Para agilizar, se los llama por celular para rogarles que respondan el correo y seguir con el orden de mérito, reiterando el proceso. 4- Los docentes tienen 5 días para postularse en coberturas ilimitadas. 5- En algunas SAD hubo más de treita mil postulaciones en un solo acto. 6- El sistema informático no está actualizado. Esto requiere que cada SAD cruce manualmente PDD, Host, PID (obleas) y hojas de ruta de cada aspirante a fin de controlar que no cuente con 10 puntos por tener cargo titular por ejemplo. 7- Cuando finaliza este proceso, se expone todo y se inicia la recepción de una enorme cantidad de denuncias lo que genera, al corroborarse, un corrimiento de designaciones además del proceso de respuesta de cada consulta o presentación. 8- Si el pedido contenía errores o la escuela se equivocó y un docente fue designado, no se puede eliminar la publicación y el docente figura designado cuando tal vez no lo sea.

Las Secretarías de Asuntos Docentes no reciben fondos para gastos mínimos como papel, fotocopias, insumos y equipos informáticos, etc, desde el año 2016.

No cuentan con auxiliares de limpieza.

Al igual que muchas escuelas estatales, se sostienen con el dinero del salario de sus empleados.

Hoy, en pandemia, no tienen autorización de apertura y desde sus hogares, utilizan sus computadoras y celulares, llamando o enviando mensajes incluso sábados y domingos.

Anticiparon los problemas que generaría este sistema y no fueron escuchadas. Es más, sufrieron por parte de su Directora, maltrato y hostigamiento como nunca antes se había dado. Algunas, como es costumbre, prepararon instructivos para difundirlos a sus docentes en cada distrito y recibieron la orden de eliminarlos porque los sindicatos debían tener esa prioridad.

En definitiva, docentes y alumnos rehenes del desconocimiento de quienes toman las decisiones.

Las SAD deben volver a la órbita de la Subsecretaría de Educación como lo pensaron los legisladores cuando votaron la Ley de Educación Provincial, y al frente deben designar docentes que hayan pasado por la gestión territorial, o al menos, que escuchen a quienes lo hacen todos los días.

Por: Prof. Luis Alberto Distefano – 28 de septiembre de 2020

Ex Director de Tribunales y Asesor de Asuntos Docentes

Ex SAD de Gral. Pueyrredon – años 2010 a 2017

Miembro del equipo legal de PROFE Asociados

www.profe.com.ar

