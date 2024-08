Docentes municipales reducen la jornada escolar por el conflicto con el Ejecutivo y las familias reclaman una solución

En medio del conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el intendente Guillermo Montenegro por la recomposición de los salarios, docentes de la Escuela Municipal Nº 12 acompañan la retención de tareas durante dos horas en cada turno, lo que afecta la jornada escolar de los estudiantes.

Las familias de los alumnos reclamaron respuestas a las autoridades de la institución y al Municipio, que sostiene un tire y aflore con el sindicato y no garantiza el cumplimiento de la jornada escolar durante la mañana -de 8 a 12- y la tarde -de 13 a 17-.

Según relataron a Canal 8 los padres y madres de los chicos, el ingreso del turno mañana se está realizando a las 10, mientras que el de la tarde se da a las 15. «En el colegio hacen retención de tareas entonces los chicos vienen sólo dos horas. Nuestro planteo es que los maestros reciban a los alumnos a las 8 como corresponde o nos manden módulos para que ayudemos en casa a cubrir esas horas de clase, pero se negaron a todo«, expresaron.

Frente a esta falta de respuestas es que reclaman «una solución». «Entendemos su reclamo porque todo el mundo está en la misma situación, pero necesitamos que los chicos tengan su educación como corresponde«, aclararon.

La conversación sobre esta problemática se traslado a la comuna, donde el secretario de Educación, Fernando Rizzi, captó su reclamo: «Él habló con los directivos y la secretaria y no tuvimos respuestas. Esperamos que las maestras pongan su parte por los chicos porque esta situación es por tiempo indeterminado y ya venimos así desde antes de las vacaciones de invierno».

Además de la situación de cursar dos horas menos por día, algunos chicos no están pudiendo asistir a la escuela porque el sistema de combis no brinda un horario diferenciado. «Es una escuela a la que vienen muchos chicos desde lejos porque no se ingresa por cercanía sino que por sorteo. Toda la organización familiar se ve afectada, los ingresos al trabajo o dejar a los chicos que van a distintas escuelas o turnos», explicaron.

«Los docentes reclaman sus derechos pero también tenemos pérdidas económicas diariamente en las familias porque no podemos ir a trabajar y los chicos aprenden menos. Piensen en los chicos y los derechos que les están vulnerando día a día«, finalizaron.

