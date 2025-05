Dólares del colchón: qué se podrá hacer y qué no a partir del anuncio del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que busca «simplificarle la vida a la gente» con los nuevos anuncios económicos. Regirán desde este viernes.

El Gobierno derogará la mayoría de los regímenes de información fiscal para simplificar el sistema de recaudación y fomentar que la gente use los denominados dólares del colchón. En este nuevo contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una serie de medidas que serán publicadas en el Boletín Oficial.

Con el objetivo de poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y no en la informalidad reactiva que fue consecuencia del acoso de las excesivas regulaciones del Estado, el Gobierno Nacional derogará los siguientes Regímenes de Información

Régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy las administradoras de tarjetas de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda información privada.

El CITI Escribanos (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes), un sistema de información implementado por la ex (AFIP), a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán reportar ninguna operación a ARCA.

Las opciones para el dólar colchón

• El régimen informativo de compra-venta de vehículos usados (rodados). Desde ahora, los concesionarios no deberán reportar ninguna operación a ARCA.

• El régimen informativo de pago de expensas (hoy informaba a partir de 32 mil pesos). A partir de ahora, las administradoras de consorcios no deberán reportar más el pago de expensas a ARCA.

• Código Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI). A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar más a ARCA cuando ponga la propiedad a la venta

• El régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos y telefonía, no deberán reportar más a ARCA dichos consumos.

• Además, se prohibirá a los bancos solicitar DDJJ de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a Defensa del Consumidor si fuera necesario.

Impuesto a las Ganancias

También habrá un nuevo régimen simplificado de Ganancias, que pondrá el foco en la facturación y en los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. Esto significa que no se requerirá información sobre los consumos ni los patrimonios y que se harán anónimos a los consumos personales.

En tanto, a los vendedores se les reducirá la carga de información que debían compartir con ARCA.

¿Cuántos dólares tiene fuera del país el ministro Luis Caputo?

El ministro de Economía, Luis Caputo, se enojó cuando un periodista sugirió que tenía plata en el “colchón”, sin declarar. Le exigió que se rectificara, y entonces el hombre de prensa habló del “dinero en el exterior”.

Aclaró que cada persona era libre de tener su dinero en la Argentina o fuera del país, siempre que estuviese declarado y pagara impuestos.

Según su última declaración jurada, a fines de 2023 el ministro de Economía tenía depósitos en el exterior por unos US$ 2,9 millones, distribuidos en cuentas de Estados Unidos y otros países.

A lo largo de 2023, esos fondos subieron de US$ 470 mil a principios de ese año a los US$ 2,9 millones del cierre. La información del 2024 aún no ha sido presentada.

Según la declaración jurada anual presentada ante la Oficina Anticorrupción, hasta fines de 2023 el ministro tenía $ 15.951 millones. Subió 1.831% en ese año, ya que declaraba $ 744 millones al arrancar el 2023.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios