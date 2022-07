Dólares financieros, a un paso de los $300 y el blue llegó a $293

A causa de la desconfianza en el rumbo económico del gobierno nacional, el dólar blue cerró su cotización semanal con una clara tendencia alcista a $ 293, luego de haber cotizado en parte de la rueda de hoy a un máximo de $ 295.

Sobre el final cedió $ 2, para culminar la jornada con un alza de $ 4 respecto al cierre de ayer. De esta forma la divisa acumuló un incremento de $ 25 en la semana y en la primera mitad del mes sumó $ 55.

Desde que Silvina Batakis llegó al Palacio de Hacienda se preocupó por dar señales a favor de los mercados. Habló de austeridad fiscal y prometió cumplir el acuerdo con el FMI.

A su vez, coordinó acciones con el Banco Central para modificar la política monetaria -creando un corredor de tasas de interés- y endureció el cepo elevando el costo para las compras de bienes y servicios en el exterior.

También logró cerrar una buena licitación de la deuda en pesos para refinanciar vencimientos de esta semana.

Sin embargo la cotización del dólar paralelo nunca tuvo calma y siempre se movió al alza.

La principal tensión está dada por el estrés al que se ve sometido a diario el Banco Central por la necesidad de ceder dólares para el pago de importaciones energéticas.

En la operación del día la autoridad monetaria sólo pudo comprar US$ 4 millones y en la semana acumuló US$ 90 millones. Según operadores de mercado, en la semana las compras de energía treparon a unos US$ 600 y de esta forma en lo que va del año muestran un incremento de 40%.

En tanto, las cotizaciones financieras también registraron subas durante la jornada de hoy: el contado con liquidación operó en $298,73 y el Bolsa o MEP, en $288,76.

El dólar turista (para viajes y gastos en el exterior) quedó en un valor de $ 236,54 y el ahorro (para atesoramiento) en $ 222,75, ambos valores atados al oficial que cerró a $ 135,17. Al dólar turista se le recarga un 75%, mientras que el sobrecosto para atesorar es de 65%.

Entre las medidas para evitar la sangría de dólares, el recargo sobre el dólar turista provocó el inmediato rechazó de las agencias de viajes, que se quejaron por el «constante cambio de reglas de juego».

Las empresas reclamaron porque aseguran que la presión fiscal impuesta al sector «supera el 80%».

El Banco Central flexibilizó el jueves el cepo cambiario para ambos automotrices y empresas energéticas, y sumó a segmentos vinculados con la fabricación de productos para el agro.

Además, pese a que la inflación de junio retomó la curva ascendente al ubicarse en 5,3%, eludió una nueva suba de la tasa de referencia y diseñó una nueva política monetaria.

La autoridad monetaria fijó un corredor de tasas de interés conformado por la tasa de interés de las Letras del Tesoro de corto plazo, la tasa de política monetaria representada por la Leliq a 28 días y la tasa de pases a 1 día.

