DOMINGO BARILARO PRESENTÓ SU LIBRO “NUNCA ENTENDÍ NADA”

Una vez más el Espacio Cultural Cova fue escenario de un encuentro cálido y emotivo. En esta oportunidad se realizó el debut del Coro del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, dirigido por la profesora Graciela Plancic y la presentación del libro “Nunca entendí nada” del arquitecto Domingo “Toti” Barilaro.

El presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, Arq. Diego Domingorena fue el encargado de dar la bienvenida: “es un honor para mí poder presentar este doble evento que organizamos, porque “Toti” Barilaro tiene que ver también con la conformación de este Coro ya que en conjunto llevamos el proyecto adelante y fue quien convocó a Graciela Plancic para que ella con su trayectoria sea su directora”, señaló

Seguidamente los integrantes, interpretó canciones saludables, en inglés y un poema campero de producción propia alusivo al lugar, con la colaboración de la profesora Patricia Ruiz.

Luego el editor y escritor Javier Chiabrando comentó cómo se encontraron con el autor y expresó: “un libro siempre es una celebración, sobre todo en estos momentos donde la modernidad se reserva todo y esto significa que la gente sigue leyendo como lo hizo toda la vida”. En cuanto al ejemplar manifestó que habla no sólo de la ciudad que habitamos sino también de nosotros mismos. “Este es un libro necesario e indispensable porque no solamente cuentan cosas que pasaron sino que pueden ser de referencia a otras que puedan suceder y otros autores pueden recurrir”.

“Aquí está el Toti militante, el funcionario municipal, el profesional, el docente, el deportista, el amigo que describe sus aventuras. Es importante que una persona que como él que ha vivido una vida tan interesante, se siente y la cuente”, subrayó.

Por su parte, Domingorena se mostró orgulloso y agradecido por haber sido el elegido por el autor para estar en esta presentación. Contó su experiencia como alumno del arquitecto Barilaro en “Teoría y Crítica”. “Hablaba claramente, siempre cercano al estudiantado, nos hacía parte de la catedra y nos proponía trabajos que apuntaban a disparar la creatividad, la imaginación y la mirada crítica que siempre tiene que tener un arquitecto de sus proyectos, de la comunidad y del urbanismo. Cuando leí el libro sentí que era una clase de Toti, coloquial, doméstica, sencilla, de fácil comprensión”, apuntó

Asimismo aseguró que “es un personaje que ha creado huellas en Mar del Plata y ha dejado huella en el Colegio de Arquitectos también. Cuando él fue presidente hizo una apertura para que muchos que éramos jóvenes ingresáremos a colaborar y de ahí en más hubo gente que se acercó y se involucró en la entidad. También dejó huella como funcionario en el gobierno de Elio Aprile, con las plazas temáticas y las cuestiones participativas que hizo con la comunidad, entre muchas cosas”, puntualizó.

“El nombre del libro, “Nunca entendí nada”, no me sorprendió porque es como él se para frente a cada tema, siempre dudando, no sintiéndose dueño de la verdad. Creo que además es un filósofo porque ellos siempre dudan y piensan más allá de lo que se puede ver. Es un libro magnífico, que emociona y que me parece que nos pinta todo cómo es él en realidad. El libro es Toti, no cabe dudas”, puntalizó.

Por último, Barilaro abordó parte de sus capítulos haciendo reír y emocionar a todos los presentes, quienes conmovidos escuchaban cada relato. “Al libro lo organicé siguiendo una línea directriz pero voy y vengo constantemente. Hay una primera parte que habla de la infancia y después me refiero al deporte, la educación, la política, la política gremial, la música y la docencia, todas las actividades que desarrollé”, explicó.

Recordó su paso en la función pública, a través de “Coco” Fiscaletti como director Ejecutivo de Mantenimiento y Cementerios municipal, contó algunas anécdotas, habló del barrio y alabó la educación pública gratuita y obligatoria argentina. “Me quedó claro que mi generación fue parte de un momento histórico que fue un desastre, el golpe de Onganía, porque si hubiera empezado dos o tres años antes hubiera tenido docentes de primera calidad. Después de haber cursado los últimos dos años de carrera con quienes entraron en esa época, impresentables, incompetentes y autoritarios, siempre me planteé cómo ser un buen docente y ese fue mi compromiso personal”, concluyó.

En un salón lleno, estuvieron además el secretario; la tesorera y el gerente de la institución, arquitectos Leandro Zapata, Adriana Lucchetti, Emanuel Peredo, entre otros profesionales y amigos.

Cabe recordar que permanece abierta la convocatoria a toda la comunidad para ser parte del Coro colegial que ensaya los miércoles de 17,30 a 19 en la sede ubicada en Dorrego 1657 bajo la dirección de la mencionada Maestra de música de Educación inicial, quien fue profesora en el Conservatorio de Música para la carrera de Educación musical; directora de coros; profesora de la carrera de la licenciatura de Educación inicial en la Universidad de Tandil y dirige el coro de niños de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el conjunto “Florilegium Músicum” de música antigua.

