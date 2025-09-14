Domingo de primavera y nubes: así estará el clima

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las condiciones para la jornada del 14 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las condiciones para el domingo 14 de septiembre en Mar del Plata. La jornada tendrá en la ciudad una máxima de 18 grados y una mínima de 9, con lluvias en la madrugada, cielo mayormente nublado y neblinas en la noche.

En cuanto a los vientos, la entidad remarcó que vendrán desde el norte y las velocidades máximas llegarán hasta los 22 kilómetros por hora en la mañana y la tarde y vendrán del norte. Para la noche serán desde el este.

La humedad, según detalló el sitio especializado Weather.com, será muy alta: del 80% en la primera mitad de la jornada y luego alcanzará un 99%.

Lo que viene

Para el lunes 15 de septiembre, el SMN anticipa una máxima de 16 grados y una mínima de 7. El cielo estará entre mayormente y parcialmente nublado, con neblinas en la madrugada y la mañana, vientos leves que no superarán los 12 kilómetros por hora y llegarán desde distintos sectores.

