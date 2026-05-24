¿Domingo de solcito? Cómo estará el clima este 24 de mayo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo se presentará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 13º.

Este domingo 24 de mayo se presentará con una mejora en cuanto a la disminución de las nubes, pero con una temperatura máxima un poco más baja que este sábado en Mar del Plata.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera un cielo con niebla, con una temperatura de 6º C y viento leve del norte de hasta 12 kilómetros por hora.

Por la tarde las condiciones no cambiarán demasiado: con una temperatura que alcanzará los 13º C, la máxima de hoy.

Hacia la noche el pronóstico anticipa una baja en la temperatura hasta los 9º C y viento que permanecerá del norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Fuente: Mi8

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